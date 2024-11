Nachdem sich Bundeskanzler Olaf Scholz bei Caren Miosga zu Wort gemeldet hat und auch FDP-Chef Christian Lindner in einer "Was nun?"-Sendung zu Gast war, stellt sich nun auch Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck den Fragen von ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten und Nachrichtenchefin Anne Gellinek.

Wie das ZDF ankündigte, soll die Sendung "Was nun, Herr Habeck?" am Sonntag um 19:10 Uhr ausgestrahlt werden. Direkt im Anschluss an die zu erwartende Nominierung von Robert Habeck als Kanzlerkandidat der Grünen soll es in der rund 20-minütigen Gesprächssendung um den Anteil seiner Partei am Scheitern der Ampelkoalition gehen, aber auch um die Frage, wie realistisch eigentlich sein Einzug ins Kanzleramt ist.

Im Vorfeld der TV-Ausstrahlung soll "Was nun, Herr Habeck?" außerdem bereits auf ZDFheute.de zum Abruf bereitstehen, teilte der Sender mit. Im ZDF wiederum verschiebt sich das Politmagazin "Berlin direkt" mit Moderatorin Andrea Maurer aufgrund der kurzfristigen Programmänderung am kommenden Sonntag auf 19:30 Uhr und wird zudem leicht auf 15 Minuten Sendezeitn gekürzt.

Damit um 20:15 Uhr wie geplant der "Herzkino"-Film "Ein Sommer an der Côte d'Azur" beginnen kann, entfällt zudem die eigentlich geplante "Terra X"-Folge "Das Grab der Schamanin - ein Geheimnis aus der Steinzeit". Stattdessen wiederholt der öffentlich-rechtliche Sender um 19:45 Uhr noch einmal die erste Folge der neuen Reportage-Reihe "Terra X Harald Lesch" vom Mai, in der sich Harald Lesch mit der "Zukunft des Reisens" befasst.