An diesem Freitag zeigt Sat.1 bekanntlich ein letztes Mal seine Vorabendserie "Für alle Fälle Familie" - nach insgesamt 30 von ursprünglich geplanten 80 Folgen nimmt der Sender die Produktion von Bavaria Fiction aufgrund des ausbleibenden Quoten-Erfolgs vorzeitig aus dem Programm, wie der Sender jüngst ankündigte (DWDL.de berichtete).

Wer die Geschichten mit Anna Angelina Wolfers und Isabel Varell in den Hauptrollen auch weiterhin sehen möchte, kommt weiterhin bei Joyn auf seine Kosten, denn der Streamingdienst veröffentlicht jeweils freitags fünf Folgen von "Für alle Fälle Familie" am Stück. Doch auch im Free-TV wird die Serie demnächst wieder auftauchen - wenn auch ziemlich versteckt beim Frauensender Sixx, der ja ebenfalls zur ProSiebenSat.1-Gruppe gehört.

Konkret wird Sixx die noch ausstehenden Folgen ab dem 25. November im Frühprogramm zeigen. Die Ausstrahlung beginnt bereits gegen 8:00 Uhr, freitags auch schon deutlich früher - so läuft "Für alle Fälle Familie" am 29. November um 7:40 Uhr, eine Woche später sogar bereits um 6:45 Uhr. Damit dürfte Sixx also allenfalls die Frühaufsteher unter den Serien-Fans ansprechen.

In Sat.1 hatten seit dem Start der Serie vor einem Monat im Schnitt nur etwas mehr als 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer auf dem 18-Uhr-Sendeplatz eingeschaltet, in der Zielgruppe lag der Marktanteil seit Wochen konstant bei weniger als drei Prozent. An den Erfolg der "Landarztpraxis" konnte die Serie damit nicht anknüpfen, weshalb der Privatsender ab dem kommenden Montag sein neues Programmschema am Nachmittag und Vorabend abermals überarbeitet.

Die für das kommende Frühjahr angekündigte Serie "Frieda - Mit Feuer und Flamme", produziert von Saxonia Media, soll indes wie geplant auf dem 18-Uhr-Sendeplatz zu sehen sein - trotz der zuletzt schlechten Erfahrungen mit der Ausweitung der Fiction-Farbe.