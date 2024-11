2022 ist der Just Another Award (JAA) zum ersten Mal an "Digital first"-Produktionen vergeben worden. Die Veranstalter wollen seither vor allem die Lücke schließen, die andere große Preisverleihungen hinterlassen, weil sie rein digitale Inhalte nicht oder nicht stark genug betrachten. Nun hat die Jury um Vorsitzende Jennifer Mival bekanntgegeben, welche Produktionen in diesem Jahr bei der Verleihung am 3. Dezember auf eine Auszeichnung hoffen dürfen.

Mit dabei ist sind diverse Inhalte von ARD und ZDF: So wurde die Echt-Doku von ARD Kultur ebenso nominiert wie die Doku-Serie "Willy - Verrat am Kanzler", die mehrere ARD-Anstalten bei Dokfilm in Auftrag gegeben hatten. Ebenfalls nominiert wurden das KI-Experiment "Better than Human" (Drive Beta für ARD) und die Doku "Supernova: The Music Festival Massacre" (Beetz Brothers für ZDF).

Von Funk geht außerdem das Format "Das letzte Gespräch" (supa stories) mit einer Folge ins Rennen, in der eine Mutter auf ihre Trans-Tochter trifft. In der Kategorie Unterhaltung/Factual Entertainment Einzelwerk tritt diese Folge gegen das Video "Auf der Suche nach einer flachen Erden" von YouTuber Jules an.

In der Kategorie Unterhaltung/Factual Entertainment Serie treten zwei Formate gegeneinander an, die von privaten Anbietern kommen - und sie könnten nicht unterschiedlicher sein. Für Netflix geht "Kaulitz & Kaulitz" (Constantin Entertainment) an den Start, von Joyn kommt die Abenteuer-Show "The Race", die von YouTuber Dave verantwortet wurde. Und bei den besten Social Creators stehen zwei Personen auf der Nominierungsliste, die zuletzt für viele Schlagzeilen gesorgt haben: Levi Penell löste einen Hype um Castrop-Rauxel aus und Tahsim Durgun erhielt in diesem Jahr Publikumspreise sowohl vom Grimme Online Award als auch beim Blauen Panther.

Erstmals konnten in diesem Jahr auch Projekte und Formate eingereicht werden, darüber hinaus gab es auch wieder eine Einreichungskommission. So kamen insgesamt rund 170 Formate zusammen, 90 davon wurden initiativ aus der Branche eingereicht. Jury-Vorsitzende Jennifer Mival sagt: "Die Bandbreite und Vielfalt der Inhalte macht die Jury Arbeit für den JAA! so spannend. Dank der Möglichkeit für Selbsteinreichungen gab’s für uns als Jury mehr zu sichten und zu diskutieren: Welches Projekt verdient einen Digital First Award? Unsere Nominierungen haben aus Jury-Sicht eines gemeinsam: sie überzeugen mit kreativer und handwerklicher Exzellenz und sie sind außerdem für den gewählten digitalen Distributionsweg - ob Netflix oder TikTok, YouTube oder Mediathek - besonders gut optimiert. Glückwunsch an alle Nominierten."

Neben Mival gehören auch diese Personen zur diesjährigen JAA!-Jury: UFA-CEO Sascha Schwingel, Kristian Costa-Zahn (Programmgeschäftsführer und Head of Content ARD Kultur), Journalistin, Autorin, Podcasterin und Creative Director bei Steinberger Silberstein, Anna Dushime, Lukas Schneider, Managing Director der Social-Media-Agentur Whylder, Yi Chen, Head of Programs and market insights DACH bei TikTok, und DWDL.de-Redakteur Timo Niemeier.

Der Just Another Award ist ursprünglich von der Produktionsfirma Drive Beta ins Leben gerufen worden. In diesem Jahr steht man aber auf breiten Beinen, so hat man erstmals das Medienboard Berlin-Brandenburg als Förder gewonnen. Darüber hinaus wird die Auszeichnung auch von der Produktionsallianz unterstützt. Weitere Sponsoren sind Story House, Rocket Beans TV, ZDF Digital Medienproduktion und objektiv media.

Das sind die Nominierten des Just Another Award! 2024:

Unterhaltung/Factual Entertainment Einzelwerk

Auf der Suche nach einer flachen Erde / Jules auf YouTube

Das letzte Gespräch / supa stories für Funk

Unterhaltung/Factual Entertainment Serie oder Reihe

Kaulitz und Kaulitz / Constantin Entertainment für Netflix

The Race / Dave für YouTube und Joyn

Factual/Doku Serie oder Reihe

ECHT – Unsere Jugend. Alles wird sich ändern. / Kim Frank Produktion für SWR, ARD Kultur, MDR, NDR, RBB, BR, Radio Bremen

WILLY - Verrat am Kanzler / Dokfilm für RBB, SWR, NDR, WDR

Factual/Doku Einzelwerk

Supernova: The Music Festival Massacre / Beetz Brothers Film Production für ZDF, Arte

Better than Human / Drive Beta für MDR, WDR

Social Creator / Channel