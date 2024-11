Die deutsche Version von "Love is Blind" kommt unmittelbar nach dem Jahreswechsel auf den Bildschirm. Wie Netflix jetzt angekündigt hat, startet "Love is Blind: Germany" am Freitag, den 3. Januar. Die US-Originalversion feierte bereits vor vier Jahren ihre Premiere und hat inzwischen zahlreiche Ableger hervorgebracht - unter anderem in Brasilien, Japan, Schwedien, Mexiko und Großbritannien.

Klar ist nun auch, wer die Moderation der deutschen Adaption, die Redseven Entertainment produziert, übernehmen wird: Die Wahl fiel auf Steffi Brungs und Chris Wackert, die ihr Liebesglück bereits gefunden haben und im wahren Leben miteinander verheiratet sind. Während sich Wackert in den vergangenen Jahren als Moderator des "Sat.1-Frühstücksfernsehens" einen Namen gemacht hat, ist Brungs unter anderem als Promi-Expertin in diversen RTL-Magazinen zu sehen.

Bei "Love is Blind: Germany" bieten die beiden nun 30 Singles die Chance sich zu Verlieben. Es handelt sich dabei um Blind Dates - und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Der Kniff: Während der ersten Dates sehen sich die potenziellen Paare nicht, stattdessen zählt nur das Gesagte und die Stimme. Ohne optische Anreize müssen sich die Singles auf ihr Bauchgefühl verlassen und sich schließlich für das Ja-Wort entscheiden. Erst nach der Verlobung sehen sie sich zum ersten Mal.

"Dass die Singles bei 'Love is Blind: Germany' die alltägliche und oft überladene Dating-Welt verlassen, finde ich extrem mutig", sagt Chris Wackert. "Im besten Fall können die Dates in den Pods dafür sorgen, dass sich zwei Menschen finden und den Rest ihres Lebens miteinander verbringen. Diesen Gedanken finde ich sehr schön." Und Steffi Brungs ergänzt: "Wir freuen uns sehr, sie auf dieser aufregenden und verrückten Reise begleiten zu dürfen."