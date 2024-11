Nachdem Joyn zu Jahresbeginn erstmals seine neue Abenteuer-Realityshow "Reality Backpackers" zeigte, geht das Format noch in diesem Jahr in die zweite Runde. Wie der Streamingdienst von ProSiebenSat.1 ankündigte, startet die neue Staffel bereits am Mittwoch, den 4. Dezember. Wöchentlich sollen gleich zwei neue Folgen veröffentlicht werden.

Die Location hat sich im Vergleich zur ersten Staffel jedoch verändert: Anstelle von Thailand schickt Joyn diesmal acht Reality-Promis in den Dschungel Kolumbiens. MIt dabei sind neben dem Ehepaar Lisha und Lou Savage, die zusammen schon 2020 das "Sommerhaus der Stars" bei RTL bewohnten, auch Maria Bell ("Big Brother"), Dioga Sangre ("Forsthaus Rampensau Germany"), Gina Beckmann ("Prominent getrennt"), Stephan Jerkel ("Das große Promi-Büßen"), Edda Pilz ("Ex on the Beach") und Hannes Mörl ("Love Island").

Ziel der Show ist es, einen hunderte Kilometer entfernten Zielort in einem kolumbianischen Dorf zu erreichen. Auf dem Weg dorthin durch den Dschungel Kolumbiens gilt es, Checkpoints und Tagesziele zu erreichen. Das schnellste Paar erhält dabei die meisten Punkte, ehe sich das Team mit den meisten Punkten beim Erreichen des Ziels als "Backpackers Deluxe" feiern lassen darf.

Produziert wird "Reality Backpackers" von der ProSiebenSat.1-Produktionstochter Cheerio Entertainment.