am 20.11.2024 - 15:39 Uhr

Als die großen Streamingdienste die Zukunft noch in der reinen Finanzierung durch Abo-Gebühren sahen, gab es für sie keinen Grund, Dritten gegenüber in irgendeiner Form Reichweitendaten zu veröffentlichen. Doch die Situation hat sich geändert, seit die großen Streamer ihre teilweise werbefinanzierten Tarife eingeführt haben - denn die werbenden Unternehmen und Agenturen drängen nun auf unabhängig erhobene Zahlen zu den Reichweiten ihrer geschalteten Kampagnen.

Hierzu tut sich Disney nun mit dem Unternehmen AudienceProject zusammen. Mit dem medienübergreifenden Messtool können Werbetreibende in Großbritannien, Deutschland und den skandinavischen Ländern die Reichweite, Häufigkeit und Markenwirkung ihrer Kampagnen auf Disney+ messen - entweder allein oder in Kombination mit anderen Medienkanälen im offenen Web, in sozialen Medien, Online-Video, Streaming und linearem Fernsehen.

Dadurch soll es möglich sein, die zusätzliche Reichweite und Wirkung, die durch eine Schaltung auf Disney+ generiert wird, zu ermitteln. Die Messung funktioniert dabei über alle Geräte hinweg, also egal ob Disney+ am Smartphone, Tablet, Computer oder am Fernseher genutzt wird.

"Die Zusammenarbeit mit AudienceProject bedeutet, dass wir Werbetreibenden eine unabhängige, medienübergreifende Messung anbieten können und sie in die Lage versetzen, fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, wie sie ihre Investitionen in Streaming und lineares Fernsehen für Disney+ effizient planen und optimieren können", sagt Lucy Gregory, VP Audience Measurement & Insight, Media bei Disney. "Wir freuen uns, unsere bereits umfassende Messlösung um Disney+ zu erweitern und damit Werbetreibenden zu helfen, sichere Marketingentscheidungen zu treffen, um ihre Zielgruppen effektiver zu erreichen und zu beeinflussen", sagt Morten Kruse Søndergaard, Chief Technology and Product Officer bei AudienceProject.