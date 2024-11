Umbau bei Media Impact: Geschäftsführerin Julia Wehrle verlässt den Vermarkter und geht zu "Politico". Dort wird sie ab Januar des kommenden Jahres als Chief Revenue Officer (CRO) Europe arbeiten, das hat Axel Springer jetzt angekündigt. Wehrle bleibt dem Springer-Konzern damit erhalten, als CRO ist die künftig verantwortlich für die Steuerung der europaweiten Vermarktung der journalistischen Produkte von "Politico".

Wehrle selbst sagt zu ihrem Wechsel: "Die Zeit bei Media Impact war für mich persönlich und beruflich unglaublich bereichernd. Ich bin stolz darauf, was wir als Team in den letzten Jahren erreicht haben. Der Wechsel zu ‘Politico’ bietet mir nun die Möglichkeit, meine Erfahrungen in einem internationalen Umfeld einzubringen und neue Herausforderungen anzunehmen. Von Herzen danken möchte ich allen Mitarbeitenden und meinem Team für ihr Vertrauen und die wirkungsvolle Zusammenarbeit."

Media Impact wird künftig von einer Doppelspitze geleitet. Christoph Eck-Schmidt, als Chief Marketing Officer und Chief Commercial Officer übergreifend verantwortlich für die Vermarktungs- und Sales-Aktivitäten bei Axel Springer, befördert dementsprechend Mathias Sanchez und Benedikt Faerber in die Geschäftsführung. Beide werden künftig an ihn berichten. Schon heute wird Christoph Eck-Schmidt ebenfalls als Geschäftsführer bei Media Impact geführt.

Konkret wird Mathias Sanchez zum Chief Operating Officer (COO)ernannt. In seiner neuen Rolle wird er vor allem die strategische Weiterentwicklung der Vermarktungsprozesse sowie Vermarktungsprodukte und -technologien – insbesondere in den Bereichen Programmatic und AdTech – vorantreiben. Auch die Zusammenarbeit mit Agenturen soll er stärken. Benedikt Faerber, derzeit Chief Sales Officer Bild-Gruppe & Portfolio bei Media Impact, übernimmt markenübergreifend die Funktion des Chief Sales Officers (CSO). In der neuen Rolle verantwortet er die Werbevermarktung des crossmedialen Portfolios von Media Impact sowie die strategische Steuerung der nationalen und internationalen Salesteams.

Knut Döring behält derweil seine Rolle als CSO Welt-Gruppe und Managing Director Live Experience und berichtet bei Media Impact künftig an Benedikt Faerber. Zusätzlich soll er an Peter Würtenberger (CEO Welt-Gruppe) berichten und die Welt-Gruppe dabei unterstützen, "ein unverwechselbares Profil zu entwickeln und ihre Eigenständigkeit im Werbemarkt weiter zu stärken."

Christoph Eck-Schmidt dankte in einem Statement Julia Wehrle für ihren Einsatz bei Media Impact. "Zusammen haben wir das Portfolio von Media Impact optimiert und die Weichen für neues Wachstum gestellt." Darüber hinaus sagt Eck-Schmidt: "Das neue Geschäftsführungsteam von Media Impact ergänzt sich hervorragend. Benedikt Faerber hat in den letzten Jahren innerhalb der Media Impact als Führungskraft viel Verantwortung übernommen, mit seinen Teams große Erfolge erzielt, sich exzellente Beziehungen im Markt aufgebaut und steht wie kein anderer für unseren am Kunden ausgerichteten Vermarktungsansatz. Mathias Sanchez hat in seiner Funktion bei Global Strategic Partnerships und Global Advertising große Expertise in der Zusammenarbeit mit international agierenden Plattformen, Agenturen und Werbekunden. Zudem bringt Mathias als langjähriger Geschäftsführer von Upday viel Erfahrung in der Führung von Unternehmen mit. Wir sind damit optimal aufgestellt, um den Wachstumskurs unserer Medienmarken mit dem Zugang zum nationalen und internationalen Werbemarkt weiter zu beschleunigen."