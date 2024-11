am 21.11.2024 - 15:03 Uhr

Nach der Premiere der ersten Staffel von "A Good Girl's Guide to Murder" mit der aus "Wednesday" bekannten Emma Myers in der Hauptrolle in diesem Herbst, gab es nun grünes Licht für eine Fortsetzung. Die zweite Staffel soll wieder sechs Folgen umfassen und auf dem zweiten Roman von Holly Jackson namens "Good Girl, Bad Blood" basieren. Jackson wird gemeinsam mit Poppy Cogan, die auch schon das Skript der ersten Staffel geschrieben hat, auch als Autorin der Serie fungieren.

Im zweiten Buch ist die Hauptfigur Pip zunächst entschlossen, sich von weiteren Ermittlungen fernzuhalten, nachdem sie den Fall Andie Bell gelöst hat. Doch als der Prozess gegen Max Hastings näher rückt, verschwindet plötzlich der Hauptzeuge Jamie Reynolds und Pip findet sich in einem Wettlauf gegen die Zeit wieder, um ihn zu finden.

"A Good Girl's Guide to Murder" wird von Moonage Pictures produziert und von BBC Studios international vertrieben. Während die BBC die britische Heimat ist, läuft die Serie in den meisten anderen Ländern bei Netflix - mit Ausnahme von Deutschland, denn mit ZDFneo gibt es auch einen deutschen Koproduktionspartner.