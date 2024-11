am 21.11.2024 - 17:01 Uhr

2,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zum Staffelauftakt in der vergangenen Woche, sogar nur 2,3 Prozent am gestrigen Mittwoch: RTLzwei hat nach zwei Folgen der zweiten Staffel von "Herr Glööckler sucht das Glück" erst einmal genug vom Modedesigner und nimmt die Sendung mit sofortiger Wirkung aus dem Programm.

Alternativ setzt man künftig am Mittwochabend auf Doppelfolgen von "Willkommen bei Familie Weiß", die somit zusätzlich zum schon bislang existierenden Sendeplatz um 20:15 Uhr auch um 21:15 Uhr im Programm sein wird. Allerdings zeigte auch dort der Trend am gestrigen Mittwoch schon nach unten: Nach dem gelungenen Auftakt mit 5,3 Prozent Marktanteil in der vergangenen Woche ging es bei der zweiten Folge auf 3,9 Prozent nach unten.

Dass "Herr Glööckler sucht das Glück" überhaupt mit einer zweiten Staffel fortgesetzt wurde, kam durchaus etwas überraschend. Im Sommer vergangenen Jahres hatte es zwar zum Start noch ziemlich gut ausgesehen, ab der dritten Woche lagen die Marktanteile dann allerdings unter dem Senderschnitt. Die zweite Staffel schnitt nun aber noch ein ganzes Stück schlechter ab.