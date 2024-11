Ob Feuersalamander, Schneemann, Willy W., Panda, Nashorn und Lady Ananas - eine Reihe der neuen Masken der elften Staffel von "The Masked Singer", die am Wochenende mit einer Doppelfolge an den Start gegangen ist, hatte man schon im Vorfeld gelüftet, einige wurden erst im Rahmen der Sendung präsentiert. Dazu gehörte am Sonntagabend auch der Pirat, der mit dem Song "High Hopes" von Panic! At the Disco angetreten ist.

Mit seinem Clicky-Händen, dem kastenförmigen Oberkörper, dem charakteristischen Haarschopf und dem aufsteckbaren Piratenhut orientierte man sich dabei offensichtlich am ikonischen Playmobil-Look. Das kommt nicht von ungefähr, sondern ist Teil eines umfangreichen Product Placements, das der ProSiebenSat.1-Kreativvermarkter Seven.One AdFactory für Playmobil mit dem Ziel umsetzt, die Markenbekanntheit zu stärken.

Tom Schwarz, Geschäftsführer der Seven.One AdFactory: "Das ist eine echte Premiere! Erstmalig ist es uns gelungen, die Maske eines Werbepartners auf die ‚The Masked Singer‘-Bühne zu bringen. Damit erreichen wir das Maximum an Aufmerksamkeit: Eine kreative Markenintegration, die wunderbar nativ zu einem Teil der Show wird. Der Pirat von Playmobil zeigt eindrucksvoll, wie Werbung heute aussehen kann: überraschend, spielerisch und so passgenau ins Format eingebettet, dass sie das Publikum begeistert und zum Mitfiebern animiert. So macht Markenkommunikation Spaß!"

Julia Straschil, Senior Vice President Global Marketing der Marke Playmobil sieht "The Masked Singer" als perfekten Partner, weil es "ein Paradebeispiel fantasievoller Unterhaltung für die ganze Familie" sei. "Playmobil steht seit jeher für Kreativität und grenzenlosen Spielspaß. Unsere Figuren und Welten inspirieren dazu, immer wieder neue Geschichten zu erfinden. Bei dieser fantasievollen Show mit eigener Maske dabei zu sein, passt perfekt zu unserem Anspruch, Menschen spielerisch zu begeistern und die Fantasie lebendig werden zu lassen. Wir freuen uns, dass die Playmobil-Spielfreude und grenzenlose Fantasie jetzt auch auf der Bühne zum Leben erweckt wird."

Abgerundet wird die Kampagne durch eine Lizenzpromotion und Product-Placement-Posts auf den ProSiebenSat.1-eigenen "Masked-Singer"-Accounts bei TikTok, Instagram und Facebook.