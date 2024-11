am 24.11.2024 - 10:50 Uhr

Rund drei Jahre ist es nun schon her, dass Daniel Craig mit "Keine Zeit zu sterben" seine letzte Vorstellung als James Bond gab, eine Fortsetzung ist bislang trotzdem nicht in Sicht. Bond-Fans können sich aber ja zumindest mit den 25 bislang erschienenen offiziellen Bond-Abenteuern trösten - und werden dazu im kommenden Jahr wieder ausgiebig in den Sendern von RTL Deutschland die Gelegenheit haben.

Denn RTL Deutschland hat sich die Lizenz zur Free-TV-Ausstrahlung an diesen 25 Bond-Filmen von Amazon MGM Studios gesichert. Zuletzt waren die Bond-Filme bis zum Frühjahr dieses Jahres - mit Ausnahme des aktuellen "Keine Zeit zu sterben" - bei Sat.1, ProSieben und Kabel Eins zu sehen. RTL hatte wiederum davor bis Herbst 2022 die Rechte.

Andreas Fischer, Chief Operating Officer RTL Deutschland: "Bei uns wird wieder geschüttelt, nicht gerührt! James Bond kommt ab 2025 zurück zu RTL. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Amazon MGM Studios einen Lizenzvertrag abgeschlossen haben, der es uns ermöglicht, alle offiziellen James-Bond-Filme auf RTL, VOX und den anderen Sendern von RTL Deutschland zu zeigen. Die zeitlose und unverwechselbare James-Bond-Reihe gehört zu den erfolgreichsten und beliebtesten Film-Franchises überhaupt und hat jetzt im Free-TV unserer Sender wieder ihre Heimat. Willkommen zu Hause!"

Die Rechte beziehen sich nur auf die Free-TV-Auswertung - zum Abruf gibt es sie also weiterhin bei Prime Video. Durch die der Übernahme der traditionsreichen MGM-Studios im Jahr 2021 kamen auch die Bond-Rechte unters Amazon-Dach.