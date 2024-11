am 25.11.2024 - 11:07 Uhr

Während der Blick in eine Zukunft, in der sich auch Videos in immer höherer Qualität nur mit ein paar Prompts durch KI erstellen oder verfälschen lassen, vielen die Sorgenfalten auf die Stirn treiben dürfte, macht sich ProSieben einen Spaß draus und startet das neue Format "Fake News - Alles erstunken und erlogen", für das man ganz offensiv diese Technik einsetzen wird, um gefälschte Videos für erfundene Nachrichten zu verwenden.

Die Kulisse ist ein Nachrichtenstudio und mit Linda Zervakis setzt man auf eine ehemalige "Tagesschau"-Sprecherin als Moderatorin für die Nachrichten-Satire. Ebenfalls im Studio sein wird Benni Stark, Katrin Bauerfeind und weitere wechselnde prominente Gäste werden in verschiedenen Beiträgen und Rollen das "Fake News"-Team komplettieren.

ProSieben-Senderchef Hannes Hiller: "Mit 'Fake News – Alles erstunken und erlogen' wagt ProSieben einen neuen Schritt in der Comedy. Die Satire-Show ist die erste im deutschen TV, die ganz offen und transparent KI für die Erstellung von Videos nutzt und die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht mit der Frage zurücklässt: 'Wirklich wahr?' Nein, hier darf befreit und zweifelsfrei gelacht werden: alles ‚Fake News‘! Und das mit Linda Zervakis, Katrin Bauerfeind und Benni Stark – was für ein Geschenk, und das schon vor Weihnachten."

Premiere feiert das neue Format, das von Brainpool produziert wird, am Mittwoch, 18. Dezember um 21:25 Uhr im Anschluss an "TV Total" bei ProSieben und Joyn, zunächst mit einem "Jahresrückblick" auf 2024. Im kommenden Jahr soll das Format dann in Serie gehen und regelmäßig zu sehen sein.