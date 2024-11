Zu Jahresbeginn kündigten Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl ihren Abschied vom "Tatort" an - nach 35 Jahren und insgesamt 100 Fällen soll in der Saison 2025/26 endgültig Schluss sein. Und auch wenn bis dahin noch fünf Krimis mit dem Münchner Ermittler-Duo zu sehen sein werden, hat der Bayerische Rundfunk (BR) die Nachfolge jetzt geklärt.

Wie der Sender ankündigte, wird Carlo Ljubek ab 2026 als Kriminalhauptkommissar Nikola Buvak die Geschäfte der Mordkommission München weiterführen. Ferdinand Hofer bleibt als Kriminaloberkommissar Kalli Hammermann im Team. Ljubek spielte zuletzt Hauptrollen in der Netflix-Serie "Schlafende Hunde" von Stephan Lacant und Francis Meletzky, Caroline Links ZDF-Serie "Safe" oder im Kinofilm "Alle die du bist" von Michael Fetter Nathansky. Auch den Münchner "Tatort" kennt er bereits - hier war er 2024 in der Folge "Das Wunderkind" zu sehen.

"Wir freuen uns sehr, einen so erfahrenen und charismatischen Schauspieler wie Carlo für die Rolle des neuen Hauptkommissars Nikola Buvak gewonnen zu haben", sagte Bettina Ricklefs, BR-Programmbereichsleiterin Spiel-Film-Serie. "Und ebenso großartig ist es, dass der wunderbare Ferdinand Hofer für Kontinuität in der Landeshauptstadt sorgt. Doppelt freudig stimmt mich außerdem, dass wir die Tradition kroatischer und bayerischer Wurzeln im Ermittler-Duo fortführen."

Carlo Ljubek: "'Tatort'-Kommissar in München, das ist eine große Ehre und schöne Herausforderung. Zugleich ein Gefühl warmer Vertrautheit, ein Zurückkehren in eine von meinen so vielen Heimaten. Mit 16 bin ich nach München zu meinem Vater gezogen, habe bei TSV 1860 Fußball gespielt, später an der Otto-Falckenberg-Schule Schauspiel studiert. Ich freue mich sehr auf die Stadt und diese spannende Reise! Mit dem 'Tatort'-Redakteur Cornelius Conrad habe ich einen so inspirierenden und begeisterten Menschen kennengelernt. Mit ihm habe ich die ersten Gespräche geführt, und nun darf ich in dieses schöne Abenteuer starten. Ich kann es kaum erwarten, zusammen mit meinem Spielpartner Ferdinand Hofer die Ermittlungen aufzunehmen. Voller Vorfreude – bis ganz bald."

BR-Redakteur Cornelius Conrad erklärte, der Abschied Nemec und Wachtveitl schmerze, mit Carlo Ljubek habe er jedoch "meine absolute Wunschbesetzung gefunden". "Buvak und Hammermann werden München und die Region sicher halten. Und das - versprochen - sehr unterhaltsam."