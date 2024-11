Zu Beginn des Jahres verabschiedete sich Aline Abboud in die Babypause. Sie tausche den "Tagesthemen"-Tisch mit dem Wickeltisch, erklärte die Moderatorin damals. Nun hat sich Abboud überraschend allerdings dazu entschieden, nach der Babypause nicht mehr zu den "Tagesthemen" zurückzukehren.

Ihre Entscheidung gab die 36-Jährige am Montagabend via Instagram bekannt. Sie kehre aus privaten Gründen nicht zurück. "da meine Familie und ich unseren Lebensmittelpunkt nach Berlin verlegt haben", schrieb sie dort. "Ich blicke auf spannende Jahre bei den 'Tagesthemen' zurück mit vielen tollen Kolleginnen und Kollegen." Ihren besonderen Dank richtete sie an die beiden Chefredakteure Helge Fuhst und Marcus Bornheim, die sie 2021 als Nachfolgerin von Pinar Atalay zu den "Tagesthemen" geholt hatten.

An Aufgaben mangelt es Aline Abboud aber wohl auch in Zukunft nicht. So soll Anfang 2025 ein ein autobiografisches Buch auf den Markt kommen, das den Titel "Barfuß in Tetas Garten - Berlin, mein Libanon und Ich" tragen wird. Einem "Bild"-Bericht zufolge sind außerdem verschiedene Doku-Formate geplant, die Abboud für die ARD und die Mediathek umsetzen will.

Die "Tagesthemen" setzen vor der Kamera unterdessen auf bewährte Köpfe. Neben Ingo Zamperoni und Jessy Wellmer, die als Hauptmoderatoren durch das Nachrichtenmagazin führen, sind auch weiterhin Helge Fuhst und Julia-Niharika Sen zu sehen. Sen hatte zuletzt bereits die Schwangerschaftsvertretung für Abboud übernommen. Unter Abbouds Posting kommentierte sie nun: "Ich habe dich in den 'Tagesthemen' seit deiner Babypause gerne vertreten, hätte dich im Studio in Hamburg aber auch sehr gerne wiedergesehen."