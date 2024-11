am 26.11.2024 - 11:35 Uhr

Die umfassende Neuaufstellung bei Springer geht mit der Gründung der "Premium-Gruppe" weiter. Dort werden künftig die "Welt"-Gruppe sowie die deutschen Dependancen von "Business Insider" und "Politico" versammelt. Jede Marke soll dabei publizistisch eigenständig bleiben, zugleich sollen sie aber als "Kompetenzcenter" für die ganze Gruppe agieren. "Welt" fungiert dabei naheliegenderweise als Kompetenzcenter für Bewegtbild sowie zusätzlich auch für den Bereich "Debatte". "Politico" und "Business Insider" sollen redaktionell ausgebaut und zu Kompetenzcentern für "investigative und exklusive Politik- und Wirtschaftsberichterstattung" werden.

Mathias Döpfner, CEO von Axel Springer: "Die Schaffung der Premium-Gruppe ist ein Gründungsmoment und vor allem ein entschiedenes Bekenntnis zum Qualitätsjournalismus. Besonders für die transatlantischen Marken 'Politico' und 'Business Insider' bedeutet dieser Schritt den Beginn einer neuen Relevanz in unserem Heimatmarkt Deutschland. Für die 'Welt'-Gruppe ist es die Zukunftssicherung als intellektuelles Leit- und Debattenmedium. Wir glauben an die Zukunft von Journalismus im Zeitalter künstlicher Intelligenz. Und wir glauben nicht nur daran, sondern wir investieren auch entsprechend dieser Überzeugung."

Unternehmerisch werden alle drei Marken künftig von Peter Würtenberger als CEO der "Premium-Gruppe" geführt. Eine zentrale Rolle kommt aber auch Jakob Wais zu, der als SVP Newsroom Operations & Strategy" dafür sorgen soll, dass "aus einer effizienten und hochinnovativen Zusammenarbeit der starken Marken exzellente Inhalte, neue Produkte und Formate entstehen werden", wie Springer es formuliert. Wais wird die Strukturen und Arbeitsabläufe in den Newsrooms verantworten. Zum weiteren Führungsteam gehören Daniel Mussinghoff als SVP Business & Growth der Premium-Gruppe, Cecil von Busse als Managing Director von "Politico Deutschland" und Knut Döring als SVP Ad Sales bei Media Impact für die Premium-Gruppe gehören. Frank Hoffmann bleibt Geschäftsführer der WeltN24 GmbH und wird SVP TV & Bewegtbild der Premium-Gruppe.

Ulf Poschardt fungiert nicht länger als Chefredakteur der "Welt"-Gruppe, sondern künftig als Herausgeber der gesamten Premium-Gruppe. Stefan Aust gibt den Herausgeber-Posten der "Welt" in diesem Zug ab, soll aber als Autor an Bord bleiben. Neuer Chefredakteur der gesamten "Welt"-Gruppe ist künftig Jan Philipp Burgard, bislang schon Chefredakteur von Welt TV, was er auch künftig bleibt. Künftig soll er die crossmediale Vernetzung stärker vorantreiben. "WamS"-Chefredakteur wird Jacques Schuster - er hat das Sonntagsblatt schon seit dem Abgang von Dagmar Rosenfeld im Frühjahr verantwortet. Jennifer Wilton bleibt Chefredakteurin für die Tageszeitung "Die Welt", Oliver Michalsky bleibt Chefredakteur die digitalen Produkte und Alexandra Würzbach kümmert sich weiter um "Icon".

Bei "Politico Deutschland" steht künftig Klaus Geiger, bislang Ressortleiter Außenpolitik bei "Welt", als Senior Executive Editor an der Spitze und soll mehr "Politico Pro-Produkte" und Eventformate einführen und verantworten. Geiger wird auch Leiter des Kompetenzzentrums Politik in der Premium-Gruppe. Gordon Repinski, der "Politico Deutschland" bislang verantwortet hatte, bleibt als Executive Editor an Bord und soll sich künftig auf seine journalistische Tätigkeit konzentrieren und gemeinsam mit Klaus Geiger neue Verticals und Formate entwickeln.

Moritz Seyffarth, bislang Executive Editor Newsroom Strategy bei der "Welt"-Gruppe, wird neuer Chefredakteur von "Business Insider" und leitet künftig das Kompetenzzentrum Wirtschaft in der Premium-Gruppe. Kayhan Özgenç bleibt ebenfalls Chefredakteur von "Business Insider Deutschland", sein Schwerpunkt liegt künftig auf investigativer Recherche.