am 26.11.2024 - 12:21 Uhr

Fortsetzung für "Murmel Mania": Die Sat.1-Show kehrt im kommenden Jahr mit einer neuen Staffel zurück, die Produktionsfirma Cheerio Entertainment hat die neuen Ausgaben bereits in Zusammenarbeit mit Talpa Studios abgedreht. Produziert wurde erneut in den Niederlanden. Die neue Staffel soll im nächsten Jahr im Sat.1-Programm zu sehen sein, einen genauen Ausstrahlungstermin gibt es noch nicht.

Allerdings ist klar, dass es zu Veränderungen kommen wird. Im kommenden Jahr wird die Show nämlich von Mirja Boes moderiert. Sie folgt auf Melissa Khalaj, die in diesem Jahr die erste Sat.1-Staffel von "Murmel Mania" präsentiert hatte. Als das Format in den Vorjahren bei RTL zu sehen war, führte Chris Tall noch als Moderator durch die Show. Und obwohl der nun bei ProSiebenSat.1 angedockt ist, hat man sich für Mirja Boes entschieden.

An der Seite von Boes agiert erneut Florian Schmidt-Sommerfeld als Kommentator des Murmel-Spektakels. Welche Prominenten sich im nächsten Jahr auf die Murmel-Bahnen wagen, wollen Sat.1 und Cheerio aktuell noch nicht verraten. Mirja Boes aber sagt zu ihrem neuen Job: "Es ist wahnsinnig lustig mitzuerleben, wie erwachsene Menschen jedes Mal wieder in den Bann dieser klitzekleinen Murmeln gezogen werden. Manchmal geht der Sportsgeist mit dem ein oder anderen schonmal durch, aber am Ende entscheidet doch immer das Glück, wieviel Geld die Promis für ihr Publikum ermurmeln. Das ist ein prima Kindergeburtstag für Erwachsene!"

Nadine Grünfeld, Produzentin und Geschäftsführerin der Cheerio Entertainment, ergänzt: "Ich freue mich riesig, dass wir mit Mirja Boes eine Top-Murmel-Chefin gefunden haben. Die neue Staffel wird die Zuschauerinnen und Zuschauer wieder zum Staunen bringen. Gemeinsam mit den Talpa-Kolleginnen und Kollegen haben wir unsere Prominenten mit den irrwitzigsten Murmelbahnen und unvorhersehbaren Kugelspielen herausgefordert!"

Zwischen Juli und August war "Murmel Mania" für Sat.1 noch kein durchschlagender Erfolg - hintenraus musste die Show allerdings auch gegen die Olympischen Sommerspiele ran, was die Quoten merklich sinken ließ. Im Durchschnitt verzeichneten die vier Ausgaben 1,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, wobei die vorerst letzte Folge erstmals unter der 1-Million-Marke lag. Der durchschnittliche Marktanteil betrug 7,6 Prozent - zum Staffelstart waren noch mehr als 10 Prozent drin. Durch zeitversetzte Nutzung sind die Werte nicht mehr wesentlich gestiegen. Bei RTL war "Murmel Mania" einst noch deutlich erfolgreicher.