ZDFneo hat die Ausstrahlung der britischen Disney+-Serie "Extraordinary" angekündigt. Die acht Folgen der ersten Staffel sind am Dienstag, den 14. Januar, ab 23:05 Uhr in einem Rutsch beim Spartensender zu sehen. Dabei geht es den Verantwortlichen in Mainz ganz offensichtlich nicht darum, mit dieser Ausstrahlung möglichst viele Menschen zu erreichen - sondern mit der anschließenden Verwertung in der Mediathek.

Ab dem 15. Januar ist die Serie ab 10 Uhr nämlich auch eben dort abrufbar. In Großbritannien feierte Staffel eins von "Extraordinary" bereits im Januar des vergangenen Jahres Premiere. Ein zweiter Durchlauf, der ebenfalls acht Folgen umfasst, wurde im März 2024 veröffentlicht. Seither sind diese Folgen auch in Deutschland über Disney+ abrufbar - ZDFneo holt nun vorerst die erste Staffel ins Free-TV.

"Extraordinary" spielt in einer Welt, in der alle Menschen eine Superkraft erhalten, wenn sie 18 Jahre alt werden. Doch Ausnahmen bestätigen die Regel - und so geht es in der Serie um die 25-jährige Jennifer, die nach all den Jahren noch immer vergeblich auf die eigene Superkraft wartet. Deshalb beschließt sie, sich selbst auf die Suche nach der Lösung zu machen. Doch das stellt sich als schwieriger heraus als gedacht, da sie eine der wenigen ist, die dieses Problem hat. Die vielversprechende Klinik, die sich ausschließlich mit dieser Thematik beschäftigt, liegt leider weit über Jennifers Budget.

Die Hauptrolle der 25-jährigen Jennifer wird von Máiréad Tyers verkörpert. Sofia Oxenham spielt Jennifers beste Freundin Carrie und Bilal Hasna verkörpert Kash, Carries Freund. Gemeinsam wohnen die drei zusammen in einer WG. Darüber hinaus gehört auch noch Luke Rollason zum Hauptcast, er spielt Jizzlord - einen Gestaltenwandler, der mehrere Jahre als Katze lebte und von Jennifer adoptiert wurde. Produziert wurde "Extraordinary" von Sid Gentle Films.