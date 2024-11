Seit 2012 sendete das BR Fernsehen, zuletzt stets über die Sommermonate, die Kabarett-Sendung "Vereinsheim Schwabing" aus der gleichnamigen Location in München, doch nach etwas mehr als zwölf Jahren ist Schluss. Die letzte Sendung lief schon im September. Auf dem Instagram-Account des "Vereinsheim Schwabing" heißt es: "Heute möchten wir euch mitteilen, dass zu unserem Bedauern Anfang November von Senderseite beschlossen wurde, das Format nicht weiterzuführen."

Das Format war in den ersten Jahren von Hannes Ringlstetter moderiert worden, der inzwischen sein eigenes Format "Ringlstetter" beim BR hat. Nach einer kurzen Zwischenphase mit Mathias Tretter übernahm 2016 dann Constanze Lindner die Moderation und führte das Format bis zu diesem Jahr fort.

Externe Inhalte aktiv. Datenschutzerklärung. Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können sich den Inhalt anzeigen lassen. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Ich möchte externe Inhalte anzeigen

Im Instagram-Posting heißt es weiter: "'Vereinsheim Schwabing' war für uns ein Format, in dem auch immer ein Pfund Anarchie und Klamauk seinen Platz gefunden hat, in dem es auch mal ein bisserl mehr und bisserl anders sein durfte. Es war uns wichtig, einen sicheren und freudvollen Ort zu schaffen, an dem sich erfahrenere Künstler*innen wie auch Nachwuchstalente auf Augenhöhe begegnen können, an dem ein Austausch stattfinden und Bande geknüpft werden können."

Beim Bayerischen Rundfunk begründet man das Format mit den zu geringen Reichweiten. Gegenüber wunschliste.de heißt es seitens des Senders: "Die niedrigen Zuschauerzahlen sind für uns ein Zeichen, dass Kabarett- und Kleinkunstnachwuchs eine neue Plattform im BR braucht, um ihm die Beachtung zu geben, die er verdient." Man arbeite bereits mit Till Hofmann, der unter anderem das "Vereinsheim Schwabing" betreibt, an der Entwicklung eines neuen Formats. Daneben verweist man auf die "Bayern 3 Comedy Stage" und "Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club", wo ebenfalls dem Nachwuchs eine Bühne geboten werde.