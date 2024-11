Das WDR Fernsehen hat die Fortsetzung der Feuerwehr-Doku "Feuer & Flamme" angekündigt. Die neue, sechsteilige Staffel ist ab dem 16. Januar immer donnerstags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr im WDR zu sehen. Alle Folgen stehen außerdem immer mittwochs vorab in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit. Darüber hinaus bietet der WDR erneut den begleitenden Videopodcast "Feuer & Flamme – Der Podcast" in der ARD-Audiothek und auf allen gängigen Podcast-Plattformen an.

Nachdem "Feuer & Flamme" lange in Bochum gedreht wurde, meldete sich die Reihe in diesem Jahr erstmals aus einer Feuerwehrwache in Duisburg - dabei bleibt es auch in der kommenden Staffel. In den neuen Folgen stehen der Löschzug und Rettungsdienst der Wache 3 in Hamborn sowie die Luftrettung mit Einsätzen des Christoph 9 im Mittelpunkt. In der ersten Folge geht es neben einem Autobahnunfall mit Luftrettung auch um einen Brand in einem Mehrfamilienhaus und um einen Mann, der einen Finger in seinem Briefkasten eingeklemmt hat.

Das Team von SEO Entertainment hat die Duisburger Einsatzkräfte über einen Zeitraum von 70 Tagen rund um die Uhr begleitet. Dabei kamen auch, wie man es von "Feuer & Flamme" kennt, spezielle Bodycams zum Einsatz, um den Zuschauerinnen und Zuschauern einen möglichst authentischen Einblick in die Arbeit der Feuerwehr zu ermöglichen.

Aktuell arbeitet man innerhalb der ARD bekanntlich an einem Ausbau des "Feuer & Flamme"-Universums. Bereits im Januar wurde bekannt, dass auch der SWR eine lokale Version der Doku-Reihe bestellt hat (DWDL.de berichtete). Wann die zu sehen sein wird, ist aktuell aber noch unklar.