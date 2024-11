Im Sommer hat RTL über zwei Wochen hinweg täglich zur besten Sendezeit "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" gezeigt. Der Sommer-Dschungel wurde anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Original-Dschungelcamps ins Programm genommen. Mit durchschnittlich mehr als 2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie rund 20 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe war die Show bereits bei den vorläufig gewichteten Quoten ein schöner Erfolg, endgültig gewichtet lagen die Werte meist noch etwas höher.

Doch der Legenden-Dschungel gehört längst der Vergangenheit an, in Köln bereitet man sich mittlerweile auf die nächste reguläre Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" vor. Viele Informationen hat RTL dazu noch nicht veröffentlicht, es ist aber davon auszugehen, dass sich das Dschungelcamp im Januar zurückmelden wird. Nun hat die "Bild"-Zeitung die ersten drei Promis genannt, die demnächst die Reise nach Australien antreten sollen.

Mit dabei sind mit Nina Bott und Timur Ülker zwei prägende "GZSZ"-Köpfe. Ülker spielt in der täglichen Vorabendserie seit 2018 eine Hauptrolle, Nina Bott war zwischen 1997 und 2005 Teil der Serie, danach spielte sie unter anderem in Formaten wie "Verbotene Liebe" oder auch "Alles was zählt" mit. Auch in fiktionalen Produktionen der Öffentlich-Rechtlichen taucht Bott immer mal wieder auf.

Im Dschungel sollen die beiden (ehemaligen) "GZSZ"-Schauspieler auf Reality-Sternchen Yeliz Koc treffen. Die machte in der Vergangenheit vor allem Schlagzeilen mit ihrer On-Off-Beziehung zu Jimi Blue Ochsenknecht, mit dem sie auch eine gemeinsame Tochter hat. Darüber hinaus war sie zuletzt bei "Love Island VIP", "The 50", "Kampf der Realitystars", "Sommerhaus der Stars" und "Promi Big Brother" zu sehen, in der Sat.1-Show räumte sie 2023 sogar den Sieg ab.

RTL bestätigt die Namen wie immer nicht. Auf der eigenen Webseite heizt man die Gerüchteküche aber ebenfalls an und berichtet über die Spekulationen - und nennt dabei unter anderem auch "Unter uns"-Schauspieler Lars Steinhöfel als möglichen Dschungelcamper 2025. Nach "Bild"-Angaben soll der aber nicht an der Show teilnehmen. Ein weiterer Name, der aktuell im Netz kursiert, ist Lars Tönsfeuerborn.