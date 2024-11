Am 21. Februar geht Dänemark unter - zumindest im Rahmen der siebenteiligen Near-Future-Serie "Families Like Ours - Nur mit Euch", die an diesem Tag in der ARD-Mediathek ihre Premiere feiert und zudem ab 22:20 Uhr auch im Ersten linear ausgestrahlt werden wird, wie die ARD nun bekannt gab. Es ist die erste Serie des Oscar-Preisträgers Thomas Vinterberg.

Und darum geht es: Dänemark im Sommer, alles scheint normal, doch die Welt, wie sie die Dänen kennen, ist kurz davor, aus den Fugen zu geraten: Der unaufhaltsam steigende Meeresspiegel wird das Land überschwemmen und zwingt die Regierung dazu, ihre Bürger nach und nach zu evakuieren. Nicht nur müssen sich die Menschen von dem verabschieden, was sie lieben, was sie kennen, und von dem, was sie sind. Sie werden in den kommenden Jahren auch in alle Richtungen zerstreut, denn zu Hause bleibt nichts mehr übrig als leere Straßen, Schulen und Häuser.

Im Mittelpunkt stehen Amaryllis August als junge Erwachsene, ihre Patchworkfamilie und ihr Freund, gespielt von Albert Rudbeck Lindhardt. Sie stehen für eine Wohlstandsgesellschaft, die auf dem Weg ins Ungewisse zerbricht, sich zerstreut und die Solidarität anderer benötigt. Zum Cast gehören außerdem unter anderem Paprika Steen,Helene Reingaard Neumann, Nikolaj Lie Kaas und Magnus Millang.

Gedreht wurde die Serie in Dänemark, Schweden, Tschechien, Frankreich und Rumänien, Vinterberg arbeitete hier mit Co-Autor Bo Hr. Hansen zusammen. Als Koproduzent ist unter anderem auch die ARD-Degeto bei der von Zentropa Entertainments und TV2 Denmark entwickelten Serie mit an Bord.