ntv trennt sich von seinem derzeit einzigen Polittalk-Format und wird "#beisenherz" 2025 nicht fortführen, wie der Sender gegenüber der "Süddeutschen Zeitung" bestätigte. Gestartet war es im Jahr 2020 noch unter dem Titel "#timeline", nach zwei Staffeln hatte es dann den Namen des Moderators bekommen. Micky Beisenherz begrüßt in der Sendung immer am späten Montagabend zwei Gäste, um sich an Social-Media-Postings und Hashtags entlang hangelnd über die Themen der Woche zu diskutieren.

Gegenüber der "SZ" begründete der Sender das Aus nun etwas kryptisch damit, dass man "mit Blick auf eine konsequente Fortführung des digitalen Transformationsprozesses den Fokus der Investitionen regelmäßig nachschärfe" und sich daher gegen eine Fortführung entschieden habe. Womöglich war man also mit Blick auf die Abrufzahlen bei RTL+ weniger zufrieden, die linearen Quoten jedenfalls waren eigentlich nicht schlecht.

In dieser Woche sahen am späten Montagabend rund 100.000 Leute zu, die Wiederholung am Dienstagnachmittag verfolgten dann nochmal 160.000. Die Marktanteile beim Gesamtpublikum lagen mit 1,2 Prozent jeweils in der Nähe des Senderschnitts, beim jungen Publikum ging's bei der Nachmittagsausstrahlung auf stolze 3,6 Prozent nach oben.

Ebenfalls im "SZ"-Artikel thematisiert wird, dass es im kommenden Jahr keine dritte Auflage des Oster-Spektakels "Die Passion" geben wird. Ein "so aufwendiges Live-Musik-Event" müsse nicht jährlich stattfinden, wird ein RTL-Sprecher hier zitiert - man lässt die Tür also offen für eine Fortführung in der Zukunft. "Die Passion" hatte 2022 ihre Premiere gefeiert und 2023 dann pausiert. 2024 hatte es die zweite Ausgabe gegeben. Rund zweieinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hatten eingeschaltet - ein Rückgang von über 600.000 im Vergleich zur Premiere. Die Marktanteile lagen mit 10,4 Prozent insgesamt und 13,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen klar über dem RTL-Schnitt, allerdings ist die Produktion auch überdurchschnittlich teuer.

Keine Zukunft hat unterdessen der Versuch, das "Real Housewives"-Franchise nach Deutschland zu holen: "Real Housewives of Munich" wird bei RTL+ nicht fortgesetzt, weil das Interesse des Publikums nicht über die ganze Staffel angehalten habe.