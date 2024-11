Profi-Koch Andreas Caminada nennt drei Michelin-Sterne und 19 Gault-Millau-Punkte sein Eigen - doch nun ist ihm die eigene Küche nicht mehr genug. Neben einigen kleineren Gastauftritten in TV-Kochsendungen und einer Jury-Rolle bei "MasterChef Schweiz" vor wenigen Jahren war er bislang nicht sehr präsent im Fernsehen bzw. auf Streamingplattformen - das ändert sich demnächst. Caminada ist Host des neuen Prime-Video-Formats "Dinner Club", für das es jetzt auch einen Veröffentlichungstermin gibt. Der Streamingdienst stellt die Sendung am 3. Januar zum Abruf bereit.

Andreas Caminada reist darin mit sechs Prominenten in sechs Länder, um die dortigen Küchengeheimnisse zu entdecken. Pro Folge besucht der Profi-Koch mit einem Startgast ein Land - die jeweiligen kulinarischen Entdeckungen fließen dann in ein Menü für einen gemeinsamen Dinner-Abend mit der Gruppe ein. In jeder Folge gibt es zunächst also einen Reise-Teil zu sehen und zum Abschluss das gemeinsame Abendessen.

"Wie bei Freunden zu Hause ist der Abend geprägt von unterhaltsamen Anekdoten und persönlichen Geschichten der Reisen und Abenteuer in den Ländern Montenegro, Schottland, Schweiz, Zypern, Mexiko und Portugal", heißt es von Prime Video in der Ankündigung zum Format. Bereits bekannt war, dass es sich bei den teilnehmenden Promis um Moritz Bleibtreu, Caro Daur, Karoline Herfurth, Kurt Krömer, Franka Potente und Teddy Teclebrhan handelt.

"Dinner Club" ist eine Adaption der italienischen Original-Serie und wird von Potatohead Pictures in Zusammenarbeit mit EndemolShine Germany für Prime Video produziert. Executive Director ist Sven Steffensmeier, mit Giuseppina Goduto als Producer. Die Regie-Arbeit in den verschiedenen Folgen übernehmen Marcel Dambon (Reisen) und Michael Giehmann (Abendessen).