Weil Sat.1 zuletzt mehrfach schöne Quoten-Erfolge mit "Die besten Comedians Deutschlands" eingefahren hat, setzt der Privatsender die von Brainpool produzierte Comedyshow im kommenden Jahr wenig überraschend fort. Wie jetzt bekannt wurde, sollen im Januar an vier Abenden in Folge weitere Ausgaben des Formats entstehen.

Gedreht wird im Kölner Palladium, also praktischerweise unweit des Firmensitzes von Brainpool. Als Gäste sollen in den vier Folgen unter anderem Ralf Schmitz, Tahnee, Markus Krebs, Till Reiners, Michael Mittermeier, Sascha Grammel, Mike Krüger, Mirja Boes, Guido Cantz, Paul Panzer, Cindy aus Marzahn und Simon Stäblein mit dabei sein.

Noch bevor die Produktion wieder aufgenommen wird, liegt allerdings eine weitere Ausgabe von "Die besten Comedians der Welt" bereits zur Ausstrahlung vor: Gezeigt werden soll diese am Freitag, den 27. Dezember um 20:15 Uhr, wie Sat.1 jetzt ankündigte. In der Ausgabe sollen unter anderem Mario Barth, Chris Tall, Mirja Boes, Olaf Schubert und Cindy aus Marzahn "auf ihre ganz spezielle Art und Weise auf das Jahr 2024" zurückblicken, heißt es von Seiten des Senders. Für Freitag, den 3. Januar um 20:15 Uhr hat Sat.1 darüber hinaus noch ein Best Of seiner Comedyshow in Aussicht gestellt.

Seit Anfang 2023 wurden bislang insgesamt sieben Ausgaben der Sendung ausgestrahlt - mit zumeist guten bis sehr guten Quoten. Auch in diesem Jahr erzielten die "besten Comedians" wieder mehrfach zweistellige Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Ein schöner Erfolg, den der Privatsender im kommenden Jahr daher nun möglichst fortsetzen will.