Zattoo macht Paul Fournier ab Dezember zum Vice President Strategy & Projects. In seiner neuen Funktion soll er sich künftig auf die Entwicklung und Umsetzung strategischer Ziele des Streaming-Anbieters sowie die Leitung wichtiger Projekte konzentrieren, wie das Unternehmen mitteilte. Zusätzlich übernimmt er zukünftig die Leitung des IT-Teams.

Als Teil des Management-Teams berichtet Fournier direkt an CEO Roger Elsener. "Ich kenne Paul bereits seit vielen Jahren und durfte in dieser Zeit eng mit ihm zusammenarbeiten", so Elsener. "Mit seinen Kompetenzen in der strategischen Weiterentwicklung digitaler Produkte für TV- und Streamingunternehmen, werden wir neue Marktpotenziale erschließen und die Weichen auf langfristigen Erfolg stellen."

Paul Fournier: "Ich freue mich, Zattoo ab sofort bei der zukünftigen strategischen Ausrichtung zu unterstützen. Als Pionier im TV-Streaming hat sich Zattoo zu einem der wichtigsten Player im Markt entwickelt. Ich bin überzeugt, dass wir mit der richtigen Strategie und engagierter Teamarbeit die zentralen Herausforderungen im Streaming-Markt meistern können, um Zattoo auch in Zukunft als Innovationsführer zu positionieren und nachhaltiges Wachstum zu sichern."

Bis zu seinem Start bei Zattoo war Fournier als Head of Digital & Business Development bei CH Media für die digitalen Produkte verantwortlich. Unter seiner Führung erfolgte etwa die Einführung der Streaming-Plattform oneplus, die bereits im zweiten Betriebsjahr profitabel wurde. Bis 2019 war er zudem mehrere Jahre als Vice President Strategy bei der RTL Group tätig.