Als Preis für "Digital first"-Produktionen hat sich der Just Another Award vorgenommen, eine Lücke zu schließen, die große Preisverleihungen hinterlassen, weil sie zwar auf Formate von Sendern und Streamern schauen, aber alles, was dazwischen digital passiert, vernachlässigen. Bei einem Awarddinner in Berlin sind nun am Dienstagabend in fünf Kategorien Preise verliehen worden - und wie schon in den ersten beiden Jahren konnten sich die Öffentlich-Rechtlichen erneut über den Großteil der Preise freuen.

So setzte sich das von supa.stories für Funk produzierte YouTube-Format "Das letzte Gespräch" in der Kategorie Unterhaltung/Factual Entertainment Einzelwerk durch. Die Jury lobte in ihrer Begründung vor allem die Besetzung und das "konstruktive Zusammenspiel von Protagonisten, Experte und Moderation". Geehrt wurde speziell die Folge, in der eine Trans-Frau auf ihre Mutter trifft, um sich mit ihr auszusprechen.

Und auch in den beiden Doku-Kategorien ging der JAA! an zwei öffentlich-rechtliche Produktionen - was insofern klar war, weil hier jeweils nur Produktionen von ARD und ZDF nominiert waren. Als beste Doku-Serie wurde die Doku "Echt - Unsere Jugend" von ARD Kultur ausgezeichnet, hinter der vor allem der ehemalige Bandleader Kim Frank stand. Die Jury lobte die "herausragende dramaturgische Sogwirkung".

Der Preis für das beste Doku-Einzelwerk ging an "Better than Human", das Drive Beta für die ARD und dort speziell das Label ARD Wissen entwickelte. In der Doku sprechen verschiedene Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen mit KI-Charakteren - und später sollen sie reflektieren, was ihnen das gebracht hat und welche der Charaktere bei ihnen am besten angekommen ist. "Eine Wissensdoku über generative KI, die potenzielle Auswirkungen in einem emotionalen Experiment erlebbar macht und dadurch neue Perspektiven liefert auf ein viel diskutiertes, schwer greifbares Thema", heißt es von der Jury.

Darüber hinaus ist auch noch das YouTube-Format "The Race" von Influencer Dave, der eigentlich David Friedrich Henrichs heißt, geehrt worden. Später ist die Sendung auch bei Joyn und ProSieben zu sehen gewesen. In dem Format werden verschiedene Content Creators in Marokko ausgesetzt und müssen schnellstmöglich und ohne Geld nach Köln kommen. Dabei filmen sie sich selbst. Als neuartiges Travel-Format setze "The Race" Akzente, lobt die Jury, die auch von einer "plattform-optimierten, zeitgemäßen Weiterentwicklung eines Challenge-Reality-Formates" spricht. Durchgesetzt hat sich "The Race" gegen die Netflix-Reality "Kaulitz & Kaulitz".

© Johanna Wittig Die Gewinnerinnen und Gewinner des Abends plus die JAA!-Jury

Der Preis in der Kategorie Social Creator / Channel ging an Tahsim Durgun für seine Kanäle auf TikTok und Instagram. Durgun gewann zuletzt auch schon die Publikumspreise bei Grimme Online Award und Blauem Panther. "Tahsim Durgun verschafft seiner wachsenden Community einen humorvollen, authentischen Zugang zu ‘seiner Welt’, in der die eigene Familie - von ihm trocken kommentiert und in short-form komprimiert – zum unaufgeregten Star seiner persönlichen Geschichte wird, die uns alle angeht und berührt", begründet die Jury ihre Entscheidung. Nominiert war in dieser Kategorie auch noch Levi Penell.

Der Jury gehörten in diesem Jahr UFA-CEO Sascha Schwingel, Kristian Costa-Zahn (Programmgeschäftsführer und Head of Content ARD Kultur), Journalistin, Autorin, Podcasterin und Creative Director bei Steinberger Silberstein, Anna Dushime, Lukas Schneider, Managing Director der Social-Media-Agentur Whylder, Yi Chen, Head of Programs and market insights DACH bei TikTok, und DWDL.de-Redakteur Timo Niemeier an. Jury-Vorsitzende war erneut Jennifer Mival, Professorin für Entertainment Producing an der ifs Köln.

Der Just Another Award ist 2022 von der Produktionsfirma Drive Beta ins Leben gerufen worden. In diesem Jahr stand man aber auf breiten Beinen, so hat man erstmals das Medienboard Berlin-Brandenburg als Förder gewonnen. Darüber hinaus wird die Auszeichnung auch von der Produktionsallianz unterstützt. Weitere Sponsoren sind Story House, Rocket Beans TV, ZDF Digital Medienproduktion und objektiv media.

Alle ausgezeichneten Formate im Überblick (fett markiert):

Unterhaltung/Factual Entertainment Einzelwerk

Auf der Suche nach einer flachen Erde / Jules auf YouTube

Das letzte Gespräch / supa stories für Funk

Unterhaltung/Factual Entertainment Serie oder Reihe

Kaulitz und Kaulitz / Constantin Entertainment für Netflix

The Race / Dave für YouTube und Joyn

Factual/Doku Serie oder Reihe

ECHT – Unsere Jugend. Alles wird sich ändern. / Kim Frank Produktion für SWR, ARD Kultur, MDR, NDR, RBB, BR, Radio Bremen

WILLY - Verrat am Kanzler / Dokfilm für RBB, SWR, NDR, WDR

Factual/Doku Einzelwerk

Supernova: The Music Festival Massacre / Beetz Brothers Film Production für ZDF, Arte

Better than Human / Drive Beta für MDR, WDR

Social Creator / Channel