Im Jahr 2000 gründeten Reinhold Geneikis und Thomas Luzar die spin tv – special interest GmbH in Köln und etablierten das Unternehmen mit diversen Produktionen im non-fiktionalen Bereich, wozu aktuell u.a. „Doc Caro“ für Vox und „Morlock Motors“ für Kabel Eins gehören. Nach fast einem Vierteljahrhundert gibt Reinhold Geneikis jetzt auf eigenen Wunsch die Geschäftsführer-Rolle ab.

„Back to the roots“, sagt er zu seiner Entscheidung. „Ich brenne darauf, wieder mehr da zu sein, wo unsere Geschichten spielen, wo unsere Protagonisten mit dem Alltag kämpfen – wo unser Content entsteht. Also weniger Schreibtisch und mehr Schrottplatz, Baumarkt und Notaufnahme!“ Als Creative Director bleibt er weiterhin Teil des Unternehmens und wird auch dem Gesellschafterkreis erhalten bleiben.

Seine Nachfolge in der Geschäftsführung tritt zum Januar Jörg Graf an, der über viele Jahre bei RTL Deutschland auf Sender- und Produktionsseite tätig war, zuletzt als Geschäftsführer von RTL Studios. Nun rückt er an die Seite von Thomas Luzar in die Geschäftsführung der spin TV auf. Zu seiner neuen Aufgabe sagt Graf: "Mich überzeugt der Spirit, die Agilität und dass spin tv neben klassischer Auftragsproduktion auch im Bereich Branded Entertainment, Corporate und Talents einen hervorragenden Job macht.“

Und weiter: „Thomas und Reinhold stehen für eine unternehmerische Idee, in der man Nähe zu Talenten hat, Klartext spricht, Idee und verlässliche Produktion jeden Tag auf kurzen Wegen ermöglicht. Der aktuelle Erfolg von beispielsweise „Doc Caro“ oder „Morlock Motors“ spricht für sich. Und nicht zuletzt haben wir mit der ndF Entertainment einen extrem erfolgreichen Gesellschafter an Bord, mit dem wir die Zusammenarbeit noch weiter ausbauen möchten.“

René Carl, Geschäftsführer der ndF:E sagt: „Ich respektiere den Wunsch von Reinhold Geneikis, sich aus der Geschäftsführung zurückzuziehen, bin aber auch froh, dass er seine großartigen Ideen weiterhin in der vielfältigen Welt der spin tv - Produktionen einbringen wird. Gleichzeitig heiße ich - stellvertretend für die ganze ndF - Jörg Graf herzlich willkommen. Ich bin mir sicher, dass Jörg gemeinsam mit Thomas ein großartiges Führungsduo dieses so besonderen Produktionshauses bilden wird.“