am 02.12.2024 - 17:04 Uhr

Leonine Studios hat eine First-Look-Partnerschaft mit dem zum zu SK Global gehörenden Unternehmen Critical Content vereinbart, hinter dem die Content Creatorin und Produzentin Jenny Daly steht. Die Partnerschaft bietet Leonine Studios exklusiven Zugriff auf neue Hit-Formate aus dem Development-Slate von Critical Content, zu dessen Portfolio unter anderem "Catfish", "The Great Foot Truck Race", "Celebrity Game Face" und "Instant Dream Home" zählen.

Hierzulande sollen nun vor allem die Non-Fiction-Produktionsfirmen von Leonine profitieren, also SEO Entertainment, i&u TV und Madame Zheng Productions. "Critical Content ist bekannt für seine innovativen Ansätze und erfolgreichen Entwicklungen. Dieser Deal wird nicht nur unsere Positionierung stärken, sondern verschafft uns auch exklusiven Zugang zu spannenden IPs, was unseren wichtigsten strategischen Zielen entspricht", so Jochen Köstler, EVP Non-Fiction bei LEONINE Studios. "Unsere Non-Fiction-Produktionsfirmen werden die Möglichkeit haben, Ideen für den deutschen Markt zu adaptieren und können dabei das kreative Potenzial unserer preisgekrönten Talente innerhalb unserer Unternehmensgruppe ausspielen.“

Nina Etspüler, Head of Development bei Leonine Studios und Geschäftsführerin von Madame Zheng Production: "Der Vertrag mit Critical Content ist der Schlüssel zu unserem Ziel, eine Reihe innovativer Ideen für lineare Sender und Streaming-Plattformen in Deutschland zu entwickeln. Ein vielfältiger Pool an Ideen ist entscheidend, um unser Publikum zu überraschen und zu begeistern."

Zuletzt hatte Critical Content eine Internationalisierungsstrategie gestartet, die unter anderem die Netflix-Dokumentation "Sly" über Sylvester Stallone sowie "Deadly Waters mit Captain Lee" bei Oxygen umfasste. Darüber hinaus arbeitet Critical Content auch mit Marken und Köpfen, darunter Tom Brady, zusammen.