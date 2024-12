am 03.12.2024 - 15:16 Uhr

Auch wenn der ganz große Quoten-Durchbruch am Sat.1-Vorabend bislang ausgeblieben ist, plant Sat.1 mit einer Fortsetzung seiner neuen Serie "Die Spreewaldklinik" mit Sina-Valeska Jung und Muriel Baumeister. Einen entsprechenden Bericht von "Digitalfernsehen" hat der Sender gegenüber DWDL.de bestätigt. "Die Vorabendserie 'Die Spreewaldklinik' erobert immer mehr Zuschauer-Herzen und läuft hervorragend auf Joyn. 2025 dreht Sat.1 126 neue Folgen im wunderschönen Lübben im Spreewald und in Berlin", heißt es in einem Statement.

Damit erhöht der Sender im Vergleich zur aktuell laufenden ersten Staffel noch einmal die Dosis: Diese umfasst nämlich lediglich 81 Folgen. Zusammen mit der "Landarztpraxis", die Anfang Januar 2025 mit 122 frischen Folgen weitergehen wird (DWDL.de berichtete), kommt Sat.1 also mit seinem ärztlichen Serien-Doppel durch das kommende Jahr.

Aus Quotensicht ist "Die Spreewaldklinik", produziert von der ndF, bislang allerdings noch kein großer Abräumer. Gemessen an vorläufig gewichteten Daten, schalteten bislang täglich gut 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer um 19:00 Uhr ein, der durchschnittliche Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen liegt nach fast 70 ausgestrahlten Folgen bei 3,5 Prozent und damit klar unter dem Senderschnitt. Durch zeitversetzte Nutzung und die Abrufe bei Joyn erhöht sich die Reichweite der Vorabendserie allerdings noch.

Klar ist aber auch: Ein Selbstläufer sind die Vorabendserien im linearen Programm nicht. Das musste Sat.1 erst vor wenigen Woche mit Blick auf den Sendeplatz um 18:00 Uhr schmerzlich erfahren, wo der Neustart "Für alle Fälle Familie" beim Publikum durchfiel und vorzeitig aus dem Programm genommen wurde. Die für das kommende Frühjahr angekündigte Serie "Frieda - Mit Feuer und Flamme", produziert von Saxonia Media, soll dennoch wie geplant auf dem 18-Uhr-Sendeplatz zu sehen sein.