Seit 30 Jahren ist Lorenz Maroldt beim "Tagesspiegel". Nun hört Maroldt als Chefredakteur auf, wie der Tagesspiegel-Verlag mitteilte. Demnach wird er zum 1. Januar gemeinsam mit Giovanni di Lorenzo Herausgeber des "Tagesspiegels". Stephan-Andreas Casdorff, der diese Aufgabe zuletzt inne hatte, wechselt im Gegenzug auf die neu geschaffene Position des Editor-at-Large. Christian Tretbar seit 2021 Chef­redakteur an der Seite von Maroldt, verbleibt damit künftig als alleiniger Chefredakteur.

Verleger Dieter von Holtzbrinck würdigte Maroldts Verdienste der vergangenen Jahr. "Er hat den 'Tagesspiegel' in Berlin mit an die Spitze geführt, Berlins beliebtesten Newsletter 'Checkpoint' ins Leben gerufen und ist zudem selbst eine der profiliertesten und bekanntesten publizistischen Stimmen in der Hauptstadt", sagte er. "Die Zusammenarbeit mit ihm war stets vertrauensvoll, wofür ich mich sehr bedanke. Ich freue mich, dass Lorenz Maroldt dem Tagesspiegel auch in seiner neuen Rolle als Herausgeber eng verbunden bleibt."

Zugleich bedankte sich von Holtzbrinck auch bei Stephan-Andreas Casdorff, "der den 'Tagesspiegel' über viele Jahre, zunächst gemeinsam mit Lorenz Maroldt in der Chefredaktion und dann als Herausgeber, vor allem durch sein publizistisches Gespür weit über Berlin hinaus geprägt hat". Er freue sich, "dass seine starke journalistische Stimme dem 'Tagesspiegel' in der neu geschaffenen Rolle des Editor-at-Large erhalten bleibt".