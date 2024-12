Am 26. Februar 2025 feiert die Serie "Krank Berlin" ihre weltweite Premiere bei Apple TV+, danach folgen die weiteren sechs Episoden im Wochentakt. Es geht in der Serie um die chronisch überfüllte und härteste Notaufnahme Deutschlands in einem Krankenhaus in Berliner Stadtteil Neukölln. Die junge Münchner Ärztin Dr. Parker (gespielt von Haley Louise Jones), deren bisheriges Leben in Scherben liegt, kommt in der Serie als neue Leiterin an Bord.

Doch schon mit ihren ersten wichtigen Veränderungen stößt sie auf den Widerstand des unterbezahlten, schlecht ausgestatteten und übermüdeten Krankenhauspersonals, das nur dank einer unverzichtbaren Dosis schwarzen Humors die Stellung hält. Doch im Angesicht eines immer gnadenloseren Gesundheitssystems muss das gebeutelte Team seine Differenzen überwinden und an einem Strang ziehen, um Menschenleben zu retten.

Samuel Jefferson, der gemeinsam mit Viktor Jakovleski die Bücher geschrieben hat, war früher selbst Arzt in einer Notaufnahme, was für Authentizität bürgen soll. Neben Haley Louise Jones sind auch Slavko Popadić, Şafak Şengül, Aram Tafreshian, Samirah Breuer, Bernhard Schütz, Peter Lohmeyer und Benjamin Radjaipour Teil des Schauspiel-Ensembles. Produziert wird die Serie von Violet Pictures und Real Film Berlin, Executive Producer sind Alexis von Wittgenstein und Henning Kamm. Regie führen Alex Schaad („Aus meiner Haut“) und Fabian Möhrke („Eichwald, MdB“). Den Weltvertrieb hat Beta Film übernommen.

Ursprünglich hatte Sky die Serie in Auftrag gegeben - mitten in die Vorbereitungen der Produktion platzte dann aber die Entscheidung, sich komplett aus der Produktion deutscher Fiction zurückzuziehen. Damals sprang zunächst ZDFneo als neuer Sender mit ein. Später sprang dann auch Apple TV+ mit auf und sicherte sich die weltweiten Erstausstrahlungsrechte - auch hierzulande wird sie also noch vor ZDFneo bei Apple TV+ zu sehen sein. Das Exklusivitätsfenster für Apple TV+ umfasst zwölf Monate.