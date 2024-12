Bei den Dreharbeiten für die im Frühjahr vergangenen Jahres angekündigte Doku über Shirin David holperte es hinter den Kulissen offenbar gewaltig. In einem Instagram-Livestream äußerte sich die Rapperin nun über den aktuellen Stand der Doku und erklärte, dass sie das komplette Team, das an dem Projekt gearbeitet hatte, austauschen ließ.

Shirin David erläutert darin, sie bei den Videos, die sie bislang von sich veröffentlichen ließ, stets selbst das letzte Wort hatte. "Ich habe mich mein ganzes Leben selbst inszeniert und alles selbst kontrolliert", sagt David, an anderer Stelle erklärt sie: "Ich weiß genau, wie ich mich sehen will" und bezeichnet sich als "Mrs. Kontrollfreak". Bei der geplanten Netflix-Doku habe sie hingegen "kein Schnittrecht".

"Ich weiß nicht, wie der Blick von außen ist, von jemandem, der neu dazu kommt. (...) Deswegen reizt es mich. Es macht mir Angst, aber es reizt mich." Dass sie auch in Drucksituationen und unter Stress gefilmt werde, führe dazu, dass "auch nicht perfekte Seiten von mir zu sehen sind und auch nicht immer die sympathischsten", so David. "Es ist sehr schwer, das aus der Hand zu geben." Dafür benötige sie aber volles Vertrauen - und das hatte sie offenbar zum ersten Team nicht.

Laut ihrer Schilderung seien beim Dreh "sehr viele Dinge unprofessionell gelaufen". Nachdem sie das Rohmaterial gesichtet habe, habe sie dann gesagt: "Wenn das die Doku wird, möchte ich sie nicht." Als Folge daraus ließ sie also das Team komplett austauschen - und so begann man mit den Arbeiten an der Doku kürzlich noch einmal von vorn. Die Veröffentlichung dürfte sich also nun erheblich verzögern.

Immerhin konnte man sich nach dem Tausch des Teams aber auf eine Fortsetzung des Projekts einigen, anders ging es zuletzt bei Helene Fischer aus. Auch mit ihr war eine Netflix-Doku geplant, allerdings war es dann offenbar zu Unstimmigkeiten darüber gekommen, welche Szenen in der Doku verbleiben sollen und welche herausgeschnitten werden müssten. Der bereits fertig produzierte Film wurde daraufhin nicht gezeigt.