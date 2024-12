Mit diesem Programm dürfte der Disney Channel bei vielen Erwachsenen nostalgische Gefühle wecken - und vor allem darauf hoffen, neue junge Fans für einige Serien-Klassiker aus dem Disney-Archiv gewinnen zu können. Wie der Sender jetzt ankündigt, kehren nämlich die Serien "Käpt'n Balu und seine tollkühne Crew", Disneys Gummibärenbande", "Disneys Kuzco's Königsklasse" und "Disneys Abenteuer mit Timon und Pumbaa" ins deutsche Fernsehen zurück.

Einen Vorgeschmack gibt's schon an den Weihnachtstagen: Balu samt tollkühner Crew wird an Heiligabend zwischen 15:10 und 19:50 Uhr gezeigt, die Gummibären übernehmen dann am 1. Weihnachtsfeiertag zwischen 14:55 Uhr und 19:30 Uhr das Programm, Timon und Pumbaa sind am 2. Weihnachtsfeiertag von 14:55 Uhr bis 16:45 Uhr an der Reihe.

Im kommenden Jahr folgt dann eine regelmäßige Ausstrahlung. Die "Gummibärenbande", die seit 2016 nicht mehr im Fernsehen zu sehen war, läuft ab dem 5. Januar immer sonntags um 14:30 Uhr. Cubbi, Grammi, Gruffi, Sunni, Tummi und Zummi, allesamt Nachfahren der Großen Gummibären, leben in der Serie in der unterirdischen Geheimsiedlung Gummi Glen im Wald des Königreichs Dunwyn. Als sie das "Große Buch der Gummis" zum ersten Mal einsehen können und dabei viel verlorenes Wissen zum Vorschein kommt, möchten sie ihr Erbe wiederentdecken. Dabei spielt natürlich auch ihr Geheimrezept für den berühmten Gummibeerensaft eine tragende Rolle, mit Hilfe dessen die Gummibären hier und dort und überall hüpfen können.

Für "Disneys Kuzco's Königs-Klasse" ist ab dem 13. Januar montags bis freitags um 14:40 Uhr ein Platz im Programm reserviert. Hier geht's um den jungen Thronfolger Kuzco, den man aus "Ein Königreich für ein Lama" kennt und der zur Schule gehen und die Inka-Academy bestehen muss, um König werden zu können. Neben seiner Faulheit und seiner leichten Selbstverliebtheit stehen Kuzco dabei vor allem die böse Zauberin Yzma sowie deren Assistent Kronk im Weg.

Den Start für "Käpt'n Balu und seine tollkühne Crew" kündigt man fürs Frühjahr an, hier wartet man seit 2015 auf eine TV-Ausstrahlung. Käpt’n Balu ist Pilot für das Luftfrachtunternehmen "Höher und höher". Der Waisenjunge und frühere Luftpirat Kit Wolkenflitzer hat sich ihm angeschlossen und ist als Balus Navigator tätig. Gemeinsam fliegen sie mit dem gelben Amphibienflugzeug "Seegans" Aufträge für die Chefin Rebecca Cunningham, wobei zahlreiche Probleme auftreten, die es zu lösen gilt.

Für "Disneys Abenteuer mit Timon und Pumbaa" gibt's noch keinen genaueren Starttermin als irgendwann im Jahr 2025. Die Serie basiert auf dem Film "Der König der Löwen", nur stehen hier das Erdmännchen Timon und das Warzenschwein Pumbaa im Mittelpunkt. Ihre Abenteuer erleben sie sowohl im heimischen Dschungel als auch in großen Städten wie New York City oder entlegeneren Winkeln der Erde wie Alaska oder Uruguay.