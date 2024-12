Wenn am Samstag bei RTL+ erstmals die "Reality Awars" verliehen werden, dann wird SIMon mobile stark in Erscheinung treten. Wie die Ad Alliance mitteilte, hat die Vodafone-Marke ein umfassendes Werbepaket rund um die Premiere des neuen Preises gebucht, die vor allem auf Simon setzt, den Waschbär, der auch in den Werbespots des Mobilfunkunternehmens in Erscheinung tritt.

Konkret soll Simon auf dem Roten Teppich als Markenbotschafter in Erscheinung treten. Darüber hinaus überreicht er während der Show Moderatorin Sophia Thomalla in zwei Kategorien den Gewinnerumschlag und den Preis auf der Bühne. Dabei handelt es sich um die Kategorien "Reality Star des Jahres" männlich und weiblich, die zudem von SIMon präsentiert werden. Ergänzt werden die Integrationen mit TV-Spots und einem Framesplit während der Ausstrahlung zu aktuellen Black-Week-Angeboten.

Neu ist die Zusammenarbeit zwischen dem Mobilfunkanbieter und der Ad Alliance nicht, schließlich zog Waschbär Simon in der Vergangenheit bereits ins "Sommerhaus der Stars" und war im Umfeld des Dschungelcamps zu sehen. Auch andere Reality-Formate von RTL nutzte das Unternehmen bereits, um seinen Waschbären in Szene zu setzen.