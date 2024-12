am 09.12.2024 - 13:52 Uhr

Neben den Schwergewichten im Kinderfernsehen agiert seit vielen Jahren auch die Your Family Entertainment AG mit ihren Marken RiC und Fix&Foxi TV im Markt. Seit fünf Jahren war Bernd Wendeln beim Unternehmen als Chief Operating Officer (COO) tätig, seit 2020 saß er auch im Vorstand. Nun hat er das Unternehmen ohne großes Aufsehen verlassen.

Auf Wendelns LinkedIn-Profil ist bereits ersichtlich, dass er einen neuen Job hat, Wendeln arbeitet seit November als Head of M&A bei Verve, einem Unternehmen, das unter anderem KI-Tools für Werbekampagnen anbietet. Zuerst haben die Kollegen von "Clap" über den Wechsel berichtet.

Wer Wendeln bei YFE nachfolgen wird, ist aktuell unklar. "Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir grundsätzlich keine Informationen zu Personalangelegenheiten oder internen Personalwechseln weitergeben", heißt es vom Unternehmen auf Anfrage von DWDL.de. Das ist eine durchaus überraschende Nachricht, war Wendeln doch für das operative Geschäft verantwortlich. Künftig wird YFE wieder alleine von Stefan Piëch geführt, der auch noch am Unternehmen beteiligt ist.

Die Your Family Entertainment AG hat schwierige Jahre hinter sich - und zumindest aus Sicht der wichtigsten Unternehmenskennzahlen ging zuletzt nur wenig voran. Generell erzielte man immer einen überschaubaren Umsatz von weniger als fünf Millionen Euro. 2023 sackte der Umsatz dann von 4,2 Millionen Euro (2022) auf nur noch 2,8 Millionen Euro ab. Der Jahresfehlbetrag im vergangenen Jahr lag bei 1,8 Millionen Euro. Zuletzt hatte man eine angestrebte Kapitalerhöhung vorzeitig beendet, weil ein Investor die Fristen bis Ende November aus "technischen Gründen" nicht einhalten konnte. In einer neuen Kapitalerhöhung soll dieser Investor nun erneut zum Zuge kommen, das alles soll in den kommenden vier Monaten erfolgen.