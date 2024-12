Inzwischen ist schon seit einiger Zeit klar, dass WarnerBros. Discovery seinen Streamingdienst Max 2026 auch in Europa groß ausrollen will (DWDL.de berichtete). Bislang waren Deutschland und Großbritannien hier außen vor, weil man langfristige Partnerschaften mit Sky eingegangen war, das sich nun schon lange als "Home of HBO" inszenierte. Damit ist dann bald Schluss - in Großbritannien und Irland müssen die Kundinnen und Kunden von Sky aber auch nach 2026 nicht auf HBO-Inhalte verzichten.

Wie die beiden Unternehmen am Montag nämlich angekündigt haben, konnte man sich auf eine weitere Zusammenarbeit einigen. Und die sieht so aus: Die werbefinanzierte Version von Max wird ohne Zusatzkosten für die Kundinnen und Kunden von Sky nutzbar sein. Damit können sie auch weiterhin alle HBO Originals, die nach 2026 veröffentlicht werden, sehen. Alle bestehenden Serien von HBO werden auch künftig auf den Sky-Sendern zu sehen sein, so viel stand schon fest.

Der Streit zwischen Sky und WarnerBros. Discovery war zuletzt eskaliert. Der europäische Pay-TV-Sender verklagte den US-Konzern sogar wegen der kommenden "Harry Potter"-Serie. Offenbar war es so, dass der bestehende Vertrag zwischen den Unternehmen vorsah, dass Warner jedes Jahr vier Max-Serien anbieten muss, bei denen Sky als Ko-Produktionspartner mit dabei sein kann. Sky wollte unbedingt beim "Harry Potter"-Franchise einsteigen, daran hatte aber WBD kein Interesse und wies die Forderungen und Vorwürfe von Sky zurück (DWDL.de berichtete). Im Zuge der nun erfolgten Einigung wird Sky die Klage fallen lassen.

Die neue "Harry Potter"-Serie, die aber wohl erst spät im Jahr 2026 oder erst 2027 startet, können dann auch Kundinnen und Kunden von Sky sehen - nur eben über den US-Streamingdienst direkt. Für Sky ist die Vereinbarung mit WBD in jedem Fall ein Meilenstein, durch den man auch in Zukunft hochwertige Serien und Filme wird anbieten können.





Und auch für den deutschen Markt haben sich die Chancen auf eine Einigung damit schlagartig erhöht. Hier steht Sky vor den gleichen Problemen - mindestens. Aus den eigenen fiktionalen Eigenproduktionen ist Sky Deutschland bekanntlich ausgestiegen, ein Wegfall der HBO-Serien hätte hier ein zusätzlich Loch gerissen. Wenn nun aber die Kollegen und Kollegen in Großbritannien eine Lösung finden, sollte das auch für Deutschland möglich sein.

Bei Sky äußert man sich auf Anfrage des Medienmagazins DWDL.de entsprechend optimistisch. Eine Sprecherin sagt: "Die Verlängerung der Partnerschaft mit WBD in den USA, UK und Irland, die heute bekannt gegeben wurde, ist ein sehr gutes Ergebnis und richtungsweisend für die Zusammenarbeit in Deutschland. Wir befinden uns in konstruktiven Gesprächen, damit Sky Kunden auch zukünftig neue, wie bestehende Inhalte von WBD auf unseren Plattformen erleben können." Sollte Sky tatsächlich auch in Deutschland einen Deal mit WBD zu den Max-Inhalten zustande bringen, wäre es nach der Verlängerung der Bundesliga-Rechte ein zweiter wichtiger Erfolg für das Unternehmen.

Vor dem Hintergrund der Zusammenarbeit in Großbritannien erklärte Sky-CEO Dana Strong nun: "Dieser Vertrag baut auf unseren bemerkenswerten Erfolgen in diesem Jahr auf. Wir haben uns die meisten wichtigen Sportrechte bis zum Ende des Jahrzehnts gesichert, unsere Inhaltspartnerschaften erweitert und unseren Übergang von Satellit zu IP vorangetrieben [...]. Diese Partnerschaft festigt Sky als das ultimative TV-Ziel und den bevorzugten Partner der Wahl für Streamer, Rechteinhaber und Inhalteproduzenten gleichermaßen."

Und Andrew Georgiou, Präsident und Geschäftsführer von WBD UK & Ireland und WBD Sports Europe, sagte: "Die heutige Ankündigung ist sehr aufregend für alle, die preisgekrönte Unterhaltungsserien und Filme lieben. Die Markteinführung von Max in Großbritannien und Irland, die Anfang 2026 erfolgt, ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer weltweiten Präsenz. Max wird der Ort sein, an dem die Zuschauer unglaubliche neue Serien finden, darunter auch die künftige Harry-Potter-Serie von HBO. Unsere neue Vereinbarung setzt die langjährige Zusammenarbeit von Warner Bros. Discovery mit Sky fort und vertieft unsere Beziehung in Bezug auf den Vertrieb und nun auch die Bündelung von Max. Dies wird es ermöglichen, dass Max sofort zum Start für Millionen von Abonnenten verfügbar ist [...]."