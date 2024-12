Die großen Gesellschafter machen weiter Druck auf ProSiebenSat.1, sich von Beteiligungen, die fernab des Kerngeschäfts Unterhaltung liegen, zu trennen. Und bislang machte es nicht unbedingt den Eindruck, als würden PPF und MFE auf der einen und ProSiebenSat.1 auf der anderen Seite an einer gemeinsamen Strategie arbeiten. In dieser Situation holt der Konzern nun einen neuen Strategiechef: Felix Krause leitet ab dem 1. Januar 2025 den Bereich Group Strategy, das hat ein Unternehmenssprecher gegenüber DWDL.de bestätigt. In seiner neuen Funktion soll er die Weiterentwicklung der Konzernstrategie der Gruppe verantworten und an CEO Bert Habets berichten.

Krause kommt von DAZN, wo er seit Dezember 2018 den Bereich Commercial Strategy & Business Development für die DACH-Region geleitet hat. Krause war also dabei, als der Sport-Streamingdienst kräftig expandierte - vom erstmaligen Erwerb hochkarätiger Fußballrechte bis hin zur jüngsten Verlängerung der Bundesliga (DWDL.de berichtete). Bei DAZN hat Krause auch die Preis- und Paketstrukturen sowie den operativen Umsatz aller großen Distributions-Partnerschaften in der DACH-Region verantwortet.

ProSiebenSat.1-Boss Bert Habets sagt: "Felix verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Strategieentwicklung sowohl aus Beratungs- als auch Unternehmensperspektive und bringt tiefgehendes Branchenwissen mit. Sein starker kommerzieller Fokus, seine internationale Erfahrung und Ausbildung sowie seine Entscheidungsfreude und gleichzeitig sehr kollegiale Art machen ihn zur idealen Besetzung für diese Position."

Und Felix Krause ergänzt: "Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit dem Management-Team die kommenden Herausforderungen anzugehen und weitere Impulse zur Transformation von ProSiebenSat.1 zu geben. Besonders begeistert mich die Möglichkeit, Innovationen von der Idee bis zur Umsetzung zu treiben. Meine Erfahrung mit internationalen Partnerschaften auf sowie beim Aufbau einer Streaming-Plattform passen perfekt zum strategischen Fokus auf Joyn."

Vor seiner Zeit bei DAZN war Felix Krause fünf Jahre bei der Strategieberatung McKinsey in den Bereichen Strategieentwicklung sowie Marketing & Sales tätig. Weitere Stationen seiner Karriere umfassen Positionen bei der UBS Investment Bank in den USA und bei Porsche. Außerdem hat er die digitale Beratungs-Plattform flexperto.com mitgegründet.