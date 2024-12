am 11.12.2024 - 15:17 Uhr

Als die von Windlight Pictures und Satel Film produzierte Serie "Nachts im Paradies" im Frühjahr 2024 bei österreichischen Streamingdienst Canal+ Premiere feierte, hatte sie schon eine lange Geschichte hinter sich. Einst noch für Starzplay entwickelt, hieß der Dienst irgendwann Lionsgate+ - und war noch vor der Veröffentlichung der Serie Geschichte. Einen deutschen Partner hatte "Nachts im Paradies" im Frühjahr noch nicht - doch nun erfolgt auch hierzulande demnächst die Premiere.

Ab dem 8. Januar stehen die sechs Folgen bei MagentaTV zum Abruf bereit. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Graphic Novel von Frank Schmolke. In den Hauptrollen sind Jürgen Vogel, Lea Dindra und Birgit Minichmayr zu sehen. Inhaltlich geht es um einen Vater und seine Tochter, deren Leben in einer Nacht auf den Kopf gestellt wird. Die Serie ist eher Arthouse als Mainstream (DWDL.de berichtete).

Darüber hinaus hat MagentaTV jetzt auch noch einen ganzen Schwung weiterer Serien angekündigt, die man demnächst veröffentlichen wird. So geht’s mit der zweiten Staffel von "Black Snow" am 1. Februar 2025 weiter. "Vikings"-Star Travis Fimmel übernimmt darin erneut die Rolle des australischen Cold-Case-Spezialisten James Cormack. Bereits am 1. Januar gibt’s die erste Staffel der australischen Geisel-Satire "C*A*U*G*H*T" zu sehen.

Ab dem 6. Februar zeigt man zudem die erste Staffel von "Ian Rankin’s Rebus". Basierend auf den Bestseller-Krimis des britischen Autors Ian Rankin stellt die Serie die Figur des titelgebenden Ermittlers neu vor. Als jüngerer Detective Sergeant wird John Rebus (John Hannah) in einen gewalttätigen kriminellen Konflikt verwickelt. Die Sache wird persönlich, als Johns Bruder Michael (Brian Ferguson), ein ehemaliger Soldat, in die Machenschaften rivalisierender krimineller Gangs gerät. Auf den Straßen der schottischen Hauptstadt Edinburgh herrscht schon bald brutale Gewalt.