am 12.12.2024 - 06:00 Uhr

Die Goldbach Germany GmbH teilt sich ab 2025 in zwei unabhängige Unternehmen auf, das hat das Unternehmen, das unter anderem die Kleinstsender Bibel TV, AXN Black, AXN Black, Motorvision.TV, RiC, Spiegel Geschichte oder auch Sportdigital Fußball und Euronews vermarktet, jetzt angekündigt. Dadurch koppelt man im neuen Jahr die DOOH-Vermarktung von der Bewegtbildvermarktung ab.

Knapp zehn Jahre nach der Gründung von Goldbach Germany sieht das Geschäft der deutschen Goldbach-Tochter künftig so aus: Die Goldvertise GmbH kümmert sich ab 2025 um die Bewegtbildvermarktung im Connected TV, linearem TV und Online Video. Im Portfolio befinden sich mehr als 40 lineare Special Interest TV-Sender. Die Partnerbeziehungen sowie die operativen Funktionen bleiben nach Angaben von Goldbach bestehen und werden einfach nur unter neuem Namen weitergeführt. Managing Director von Goldvertise bleibt Frank Möbius.

Beim zweiten Unternehmen, der eisbach.media GmbH, ist die DOOH-Vermarktung angesiedelt. Hier agiert Claudia Zayer als Geschäftsführerin. Beide Firmen sind auch künftig Tochterunternehmen der Schweizer Goldbach Group AG.

Frank Möbius, Managing Director von Goldvertise, erklärt: "Die Neuaufstellung der Goldbach Germany ist eine großartige Chance für uns alle. Beide Firmen können sich auf ihre Spezialbereiche fokussieren und strategisch wachsen. Mit der Goldvertise bündeln wir die Mediengattungen CTV, TV und Online Video unter dem Begriff ‘Total Video’ und nutzen zukünftig die vorhandenen Synergien. Wir sind hochmotiviert, den Markt gemeinsam mit unseren Partnern weiterzuentwickeln und Werbetreibenden exklusive, reichweitenstarke und innovative Werbemöglichkeiten zur Verfügung zu stellen".

Und Claudia Zayer, Geschäftsführerin von eisbach.media, ergänzt: "Das gesamte DOOH-Team der Goldbach Germany wird auch unter dem neuen Namen weiterhin an Board sein. Wir freuen uns unglaublich, dass wir diesen Schritt gehen dürfen und sind überzeugt, dass wir so in der Lage sein werden, schnell und flexibel auf alle Marktgegebenheiten reagieren zu können."