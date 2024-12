am 12.12.2024 - 10:01 Uhr

Einen Tag nach der „Stromberg“-Ankündigung wird die nächste Kooperation zwischen Prime Video und ProSiebenSat.1 bekannt, diesmal ohne Kino-Auswertung und im TV bei Sat.1 statt ProSieben: Im Frühjahr 2025 starten die Dreharbeiten für acht neue Episoden der Serie „Der letzte Bulle“ mit Henning Baum in seiner Rolle des Ruhrpott-Cop Mick Brisgau. Die neue Staffel soll dann zuerst bei Prime Video zu sehen sein. Interessant sind die Details zum vereinbarten Windowing, also der Verwertungskette: Schon vier Wochen nach der Veröffentlichung bei Prime Video gibt es die Free-TV-Premiere bei Sat.1 inklusive Catch-Up bei Joyn.

© Amazon Christoph Schneider

© Seven.One Henrik Pabst

© GLISK/Boris Breuer Philipp und Julie Link Steffens

„Der letzte Bulle“ ist eine deutsche Erfolgsgeschichte - und das abgesehen von Kritiker-Lob und Auszeichnungen (u.a. Deutscher Fernsehpreis) über den deutschsprachigen Raum hinaus. Einerseits wurde das Original in zahlreiche Länder verkauft, etwa in die Niederlande, nach Tschechien, Polen, Frankreich, Spanien, Bulgarien, Ungarn, Italien und in die baltischen Staaten bis hin zu ferneren Ländern wie Mauritius, China, Vietnam und Kanada. Darüber hinaus gibt es inzwischen sechs internationale Adaptionen der deutschen Serienidee.

© Hulu "Der Letzte Bulle" auf japanisch