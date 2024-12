Mehr als 260 Ausgaben des "Weltspiegels" hat Andreas Cichowicz moderiert, nun gibt er die Moderations des Auslands-Formats der ARD in jüngere Hände: Die NDR-Ausgaben der Sendung werden künftig von Tessniem Kadiri präsentiert, ihren ersten Einsatz hat sie am 16. Februar. Auch WDR, SWR und BR produzieren "Weltspiegel"-Ausgaben, dem Moderationsteam gehören dadurch auch Natalie Amiri, Ute Brucker und Isabel Schayani an.

Tessniem Kadiri wurde 2001 in Duisburg geboren und wuchs in Deutschland und Marokko auf. Seit zweieinhalb Jahren präsentiert sie das junge Auslandsformat "Atlas" von NDR und Funk. Sie ist Autorin und Moderatorin des Tiktok-Formats "nicetoknow" und arbeitet zudem für "neuneinhalb" des Kika. Derzeit absolviert si ein IJP-Journalisten-Stipendium in Slowenien.

"Tessniem Kadiri ist ein herausragendes journalistisches Talent. Wir freuen uns sehr, dass wir sie für die 'Weltspiegel'-Familie gewinnen konnten. Sie steht für die Strahlkraft und die erfolgreiche digitale Entwicklung des Weltspiegels. Willkommen an Bord", sagt NDR Chefredakteur Adrian Feuerbacher. Der "Weltspiegel" hat linear seinen Platz am Sonntag um 18:30 Uhr und erreichte dort in diesem Jahr im Schnitt mehr als zwei Millionen Menschen. Der Marktanteil wuchs in diesem Jahr auf 10,8 Prozent an, was der beste Jahreswert seit 20 Jahren war.

NDR-Programmdirektorin Katja Marx sagt über den scheidenden Moderator: "Andreas Cichowicz steht für herausragende Auslandsberichterstattung, als erfahrener Journalist und Moderator der Sendung, die ein Spiegel für das Geschehen in aller Welt ist. Im 'Weltspiegel' glänzen die Auslandskorrespondenten der ARD mit ihrem fundierten Hintergrundwissen, mit Analysen und lebendigen Reportagen. Andreas Cichowicz hat die Sendung in den vergangenen Jahrzehnten maßgeblich geprägt - als leidenschaftlicher Korrespondent in Johannesburg und Kairo, als souveräner Moderator und als kluger Kopf."