Nachdem RTL in den zurückliegenden Wochen am Dienstagabend auf das "Sommerhaus der Stars" gesetzt hat, sind dort mittlerweile Wiederholungen von "Alarm für Cobra 11" zu sehen. Nun hat der Sender aber neue Folgen in Aussicht gestellt - und es sind wie schon im Jahr 2023 90-Minüter. Konkret zwei "Cobra 11"-Filme wird RTL im Januar zeigen, am 14. und 21. Januar meldet sich Semir Gerkhan dann auf der Autobahn zurück.

Es sind die ersten zwei neuen "Cobra 11"-Fälle seit zwei Jahren. Bei Dreharbeiten im Herbst 2023 hatte sich Erdogan Atalay schwer verletzt und musste operiert werden, der Dreh wurde daraufhin unterbrochen, weil der Schauspieler so nicht vor die Kamera konnte. In den zwei neuen Filmen ist neben Atalay auch erneut Pia Stutzenstein als Polizistin Vicky Reisinger zu sehen.

"Alarm für Cobra 11" läutet damit auch gleichzeitig den Start in die neue Staffel des "Tödlichen Dienst-Tags" ein. Hier will RTL bekanntlich mit verschiedenen Krimi-Reihen punkten. Die Autobahnpolizei macht den Anfang, Ende Januar und Anfang Februar gibt’s dann zunächst eine Pause, weil das Dschungelcamp den Sendeplatz um 20:15 Uhr belegt.

Für die weiteren Dienstage im Februar hat RTL nun auch weiteren Krimi-Nachschub angekündigt, zu sehen gibt’s dann neue Folgen von "Dünentod – Ein Nordsee-Krimi" mit Hendrik Duryn und Pia Barucki sowie "Behringer und die Toten – Ein Bamberg-Krimi" mit Antoine Monot und Cosima Henman. Im weiteren Verlauf starten außerdem noch die neuen Krimi-Reihen "Morden auf Öd – Ein Insel-Krimi" mit Paula Kalenberg und Max Hubacher sowie "Alpentod – Ein Bergland-Krimi" mit Veronica Ferres, Salka Weber und Tim Oliver Schultz.