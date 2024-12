Auch wenn die Quoten zuletzt durchwachsen waren, hat Vox jetzt zwei neue Folgen der Lieferservice-Show mit Tim Mälzer angekündigt. Konkret zeigt der Privatsender das Format am 12. und 19. Januar um 20:15 Uhr - also wieder am Sonntagabend, nachdem die von Endemol Shine Germany und Patatohead Pictures produzierte Sendung zuletzt erstmals mit einigen Folgen auf dem ungewohnten Montags-Sendeplatz zu sehen war.

Den Anfang macht "Mälzer und Strohe liefern ab!", Tim Mälzer duelliert sich somit also mit seiner ehemaligen "Urlaubsvertretung", dem Sternekoch Max Strohe, der zuletzt schon mehrfach in dem Format antrat. Eine Woche später geht's schließlich mit dem Aufeinandertreffen von Tim Mälzer und Alexander Herrmann weiter, der erstmals in der Sendung mitmischt.

Die drei im November ausgestrahlten Folgen waren mit teils weniger als 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauern für Vox kein allzu großer Erfolg. Immerhin: Als Tim Mälzer zum Abschluss gegen Zora Klipp kochte, ging die Reichweite auf über 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer nach oben, der Marktanteil lag bei etwas mehr als sechs Prozent in der Zielgruppe.

Und so funktioniert die Lieferservice-Show: In jeder Folge kocht jeder der beiden Köche anhand anonymer Hinweise Gerichte, die anschließend höchstpersönlich an die Besteller ausgeliefert werden. Um wen es sich dabei handelt und wie viele Runden es in diesem Duell gibt, weiß keiner der Duellanten. Die Gerichte werden dabei jeweils mit bis zu fünf Sternen bewertet. Der Koch, der am Ende des Duells die meisten Sterne erhalten hat, ist der Sieger und darf dem Verlierer eine Strafe aufdonnern.