Nach dem Ausstieg aus den fiktionalen Produktionen konzentriert sich Sky in Sachen Eigenproduktionen stark auf Dokusoaps wie "Diese Ochsenknechts" und Dokumentationen. Letztere haben teilweise auch schon den Sprung ins Free-TV geschafft, so ist die Juan-Carlos-Doku von Sky auch im Ersten zu sehen gewesen. Nun will Sky seine Dokumentationen verstärkt auch an andere Sender verkaufen, dazu ist man eine Kooperation mit OneGate Media eingegangen.

Das Unternehmen, das zur Studio Hamburg Gruppe gehört, vertreibt ab sofort die Dokumentationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Gut möglich also, dass Produktionen wie "Inside Greenpeace", "Der Parkhausmord - Wer tötete Charlotte Böhringer?" oder auch "22. Juli - Die Schüsse von München" demnächst auch auf anderen Sendern zu sehen sein werden, einen bereits geschlossenen Deal gibt’s bislang aber noch nicht.

Christian Asanger, Vice President Entertainment Sky Deutschland, sagt: "Sky Original Dokumentationen wie ‚Juan Carlos – Liebe, Geld, Verrat‘ oder ‚Der Parkhausmord‘ begeistern seit einigen Jahren Kritiker und Zuschauer gleichermaßen. Auch weiterhin werden diese High-End-Produktionen zuerst und exklusiv nur für unsere Kunden bei Sky und WOW verfügbar sein. Darüber hinaus wollen wir sie aber künftig auch einem breiteren Publikum außerhalb unserer Plattform zugänglich machen. Mit OneGate Media haben wir den perfekten Distributions-Partner dafür gefunden."

Und Tania Reichert-Facilides, Geschäftsführerin OneGate Media, ergänzt: "Wir danken Sky Deutschland für das Vertrauen, unsere Zusammenarbeit nun auch auf den Vertrieb auszudehnen. Bisher haben wir mit OneGate Media hochwertige Inhalte von Sky für den NDR lizenziert und Filme sowie Serien an Sky verkauft. Dass wir jetzt auch als Vertriebspartner agieren, ist für uns ein wichtiger Schritt und eine spannende Entwicklung. Diese preisgekrönten und qualitativ herausragenden Dokumentationen ergänzen unser Portfolio perfekt, und wir freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Partnerschaft."