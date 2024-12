Die Zeiten, in denen die Jahresrückblicke zu den großen Quoten-Hits im deutschen Fernsehen gehörten, sind lange vorbei. So leistet sich RTL inzwischen nur noch eine erkennbare Spar-Version von "Menschen, Bilder, Emotionen" und ZDF-Moderator Markus Lanz empfängt seine Gäste inzwischen in einer Art XXL-Ausgabe seiner Talkshow, die wenig zu tun hat mit der großen Bühne, die der Sender einst den Menschen des Jahres gewährte.

Vor diesem Hintergrund überrascht es kaum, dass Sat.1 in diesem Jahr sogar gänzlich auf seinen Jahresrückblick verzichtet. Die Tradition war allerdings ohnehin recht neu: 2022 hatte der Sender einen eigenen Rückblick eingeführt - moderiert von seinem damaligen Neuzugang Jörg Pilawa, der die Sendung auch 2023 noch einmal, in etwas abgewandelter Form, präsentierte.

Für 2024 ist nun gar kein Jahresrückblick mehr vorgesehen, wie aus den Programmplänen von Sat.1 hervorgeht. Gegenüber "T-Online" bestätigte der Sender zudem jetzt noch einmal, dass es in diesem Jahr keinen Jahresrückblick mit Jörg Pilawa geben wird. Ein Grund für das Aus nannte Sat.1 nicht, verwies stattdessen aber auf ein anderes Format. "In diesem Jahr blicken 'Die besten Comedians Deutschlands' in Sat.1 am 27. Dezember um 2015 Uhr auf humorvolle Art auf das Jahr zurück."

Die Quoten des Sat.1-Jahresrückblicks waren im vergangenen Jahr allerdings sogar leicht gestiegen. Damals verzeichnete "Unser 2023" mit Pilawa im Schnitt 1,30 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen recht ordentlichen Marktanteil von 8,2 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen - für eine Fortsetzung war das den Senderverantwortlichen um Marc Rasmus allerdings ganz offenkundig doch zu wenig.