Nachdem die "Screenforce Days" 2020 coronabedingt komplett ausgefallen waren, gab es 2021 bis 2023 drei Jahre lang das zentrale Event mit Screenings der TV-Vermarkter nur noch in virtueller Form, ehe man sich doch nochmal ein Herz fasste und - trotz schon damals schwieriger Lage des TV-Werbemarktes - in diesem Jahr das "Screenforce Festival" aus dem Boden stampfte. Es wurde eine rundum gelungene Veranstaltung, wie DWDL.de jüngst auch noch einmal mit der Bildschirmhelden-Auszeichnung würdigte. Und doch: Im kommenden Jahr das Festival trotzdem vorerst nicht neu aufgelegt werden.

Malte Hildebrandt, Geschäftsführer der Gattungsinitiative Screenforce, erklärt dazu, dass man "in einem aktuell verhaltenen Werbemarkt mit wenig Visibilität im Hinblick auf 2025" aufgefordert sei, "mit dem uns zur Verfügung stehenden Budget verantwortungsvoll umzugehen und entsprechend zu priorisieren". Und weiter: "Daher verzichten wir im kommenden Jahr auf ein kostenintensives Festival mit Screenings, sind aber zuversichtlich, in 2026 erneut ein Festival umzusetzen."

© Screenforce Malte Hildebrandt

Statt mit der "Magic of Total Video" im Rahmen eines großen und bunten Events versucht man 2025 also wieder eher, mit Zahlen und Fakten zu überzeugen. Ausbauen wird Screenforce dafür die Arbeit im Bereich der Werbewirkungs- und Zielgruppenforschung. Während es bislang meist ein großes Forschungsprojekt pro Jahr gab, sollen nun gleich vier neue Projekte unter die Lupe genommen werden. Fortgeführt werden auch die Nachwuchs-Angebote: Die "Digital Screenforce Academy" geht vom 1. bis 3. April in die nächste Runde, im Herbst geht's weiter. Die "Screenforce Academy Masterclass" ist ein sechs-monatiges studien- und berufsbegleitendes Programm, das im Mai in die zweite Runde startet. Das Angebot soll dafür weiterentwickelt werden. Ebenfalls fortgeführt werden die Screenforce-Expertenforen, hier ist im März 2025 die nächste Veranstaltung geplant.

Hildebrandt: "Unsere Forschungsaktivitäten sind in der DNA von Screenforce fest verankert und unsere Expertenforen längst eine feste Größe im Kalender unserer Marktpartner. Zudem wage ich zu behaupten, dass sich keine andere Gattung so stark in der Nachwuchsförderung engagiert, wie es Screenforce macht. Unsere Arbeit in all diesen Bereichen wird von Mediaagenturen und Werbetreibenden gleichermaßen geschätzt und wir freuen uns, all diese Projekte im neuen Jahr weiterzuentwickeln."