Kein Format von Kabel Eins, sieht man mal von den Nachrichten ab, ist so alt wie das "K1 Magazin". Bereits seit 1997 ist die Sendung wöchentlich im Programm des Senders zu sehen. Vor diesem Hintergrund überrascht es dann doch, dass Kabel Eins jetzt die Entscheidung getroffen hat, das Magazin zum Jahresende einzustellen.

© ProSiebenSat.1/Amelie Niederbuchner Felix von Mengden

Zu sehen war das "K1 Magazin" zuletzt donnerstags gegen 22:15 Uhr, wo die Sendung oft thematisch dort weitermachte, wo die zuvor gezeigten Eigenproduktionen aufhörten. Und auch wenn der Sendeplatz vorerst mit Wiederholungen gefüllt werden soll - eine Dauerlösung ist das offenbar nicht. "Wir werden ab 2025 auf dem Sendeplatz am Donnerstagabend weiterhin Eigenproduktionen zeigen und dafür unter anderem neue Doku-Reihen und Factual-Formate produzieren", so von Mengden.

Mit dem Aus des "K1 Magazins" gehen derweil auch personelle Veränderungen bei Kabel Eins einher. So wird Madita van Hülsen, die das "K1 Magazin" seit einigen Jahren präsentierte, ab dem 2. Januar die Moderation von "Abenteuer Leben täglich" übernehmen. "'Abenteuer Leben' gelingt es seit vielen Jahren, unser Publikum gleichermaßen unterhaltsam wie informativ in den wohlverdienten Feierabend zu bringen", sagte Felix von Mengden. "Madita van Hülsen als Moderatorin ist dabei die perfekte Begleitung." Keinen Platz mehr gibt es in Zukunft hingegen für Seraphina Kalze, bei der sich der Kabel-Eins-Chef "für ihren unermüdlichen Einsatz, ihre Kreativität und Leidenschaft" bedankte. Tommy Scheel bleibt indes als Moderator von "Abenteuer Leben am Sonntag" auch 2025 an Bord.

"Ich freue mich riesig auf dieses neue 'Abenteuer Leben' in meinem Leben", erklärte Madita van Hülsen. "Es ist für mich eine Ehre, eine tägliche Sendung zu moderieren und ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung."

Kabel Eins setzt auf "Formel Eins" und "Trucker Babes"

Am Donnerstag, den 9. Januar setzt Kabel Eins indes erst mal auf Musik: Im Anschluss an eine neue Folge von "Formel Eins" über "Die größten Hits aller Zeiten" mit Peter Illmann, Markus Kavka und Anastasia Zampounidis wiederholt der Sender am späten Abend noch einmal "40 Jahre Formel Eins". Am 16. Januar soll zudem die dritte Staffel von "Roadtrip Amerika" an den Start gehen. Eine Rückkehr gibt's darüber hinaus am Sonntagabend, wo sich die "Trucker Babes" am 5. Januar mit neuen Folgen auf dem Bildschirm zur Schicht melden.