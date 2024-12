Der Journalist und investigative Reporter Thilo Mischke macht ab dem kommenden Jahr in Kultur: Er tritt die Nachfolge von Max Moor an und wird neuer Moderator des Kulturmagazins "ttt - titel thesen temperamente" im Ersten. Dabei wechselt er sich mit Siham El-Maimouni ab, die auch bislang schon zum Moderationsteam der Sendung gehört. Obendrein wird Mischke gemeinsam mit Jule Lobo auch noch in einem neuen wöchentlichen Kultur-Podcast unter der Marke "ttt" zu hören sein.

Dass die Wahl auf Thilo Mischke fiel, kommt durchaus etwas überraschend, war er bislang doch vor allem für investigative Reportagen bei ProSieben bekannt, für die er auch schon mit einigen Preisen ausgezeichnet wurde. Zu seinem neuen Engagement sagt Thilo Mischke: "Kultur ist kein Luxus, sondern unser alltäglicher Begleiter. Umso mehr freue ich mich, ab 2025 Teil der ttt-Familie zu sein und nicht nur in der Sendung am Sonntag, sondern auch in unserem neuen ttt-Podcast über Kulturelles in all seinen Facetten zu sprechen."

Seinen ersten Einsatz bei "ttt" im Fernsehen hat Thilo Mischke am 16. Februar, die Sendung kommt dann direkt von der Berlinale. "ttt" existiert schon seit 1967 und berichtet jede Woche über Themen aus Kunst, Film, Musik, Literatur und Zeitgeist. Auch künftig wolle man "den Blick auf die drängenden Fragen unserer Gesellschaft richten und dabei kulturelle Phänomene klug und pointiert einordnen", wie es heißt. Die Sendung wir dim wöchentlichen Wechsel von sechs Redaktionen von BR, HR, MDR, NDR, RBB und WDR verantwortet.

Der "ttt-Podcast" startet am 12. Februar und ist ein Gemeinschaftsprodukt der ARD, wobei BR und HR die Federführung haben. Lobo und Mischke wollen darin wöchentlich über Filme, Serien, Musik, Ausstellungen und gesellschaftspolitische Themen sprechen, wobei jede Folge monothematisch sein soll. "Ein echter Deep-Dive, der bewegt und inspiriert", wie es heißt. Über Instagram-Kommentare, Sprachnachrichten oder Direktnachrichten sollen die Zuhörerinnen und Zuhörer den Podcast aktiv mitgestalten können.

An der Zusammenarbeit mit ProSieben soll sich durch Mischkes "ttt"-Engagement nichts ändern. ProSieben-Sprecher Christoph Körfer: "Thilo Mischke dreht aktuell für ProSieben in Syrien und erlebt hautnah die Veränderungen durch den Umsturz in dem Land mit. Das ist nur eine von mehreren neuen Thilo-Mischke-Dokus, die 2025 auf ProSieben laufen. Dass er neben seiner investigativen journalistischen Arbeit eine gefragte Persönlichkeit für viele anderen Medien ist, freut uns sehr für Thilo Mischke und ist eine Auszeichnung für unsere erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Diese Zusammenarbeit werden wir in den nächsten Jahren fortsetzen."