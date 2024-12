RTL+ setzt in Zukunft verstärkt auf Mixted Martial Arts und hat jetzt mit Oktagon MMA eine exklusive Medienpartnerschaft für Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg geschlossen - über gleich drei Jahre. Damit kann die Mediengruppe jährlich mehr als 15 Events auf ihrer Streamingplattform übertragen. Zuletzt hatte RTL+ bereits mehrere MMA-Events übertragen und damit nach eigenen Angaben hohe Abrufzahlen generiert.

"Ab jetzt gibt's bei RTL+ regelmäßig ein 'Pa aufs Maul'", scherzte Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland, in Anspielung auf den im September übertragenen Boxkampf mit Stefan Raab, der unter genau diesem Motto stand. "Wir sind total begeistert von den bisherigen MMA-Events und freuen uns diese Erfolgsstory langfristig fortzusetzen. Beim größten MMA-Event Europas in Frankfurt war ich live dabei und habe mich selbst von der spektakulären Inszenierung, den Emotionen und der packenden Atmosphäre überzeugen können. Mit Europas führendem Mixed-Martial-Arts-Veranstalter OKTAGON MMA gehen wir jetzt 'All-In' und heben MMA in Deutschland auf ein neues Level. Damit erweitern wir unser umfangreiches Live-Sport-Angebot um die vor allem bei jungen Männern populärste und am schnellsten wachsende Trendsportart in Deutschland."

Pavol Neruda & Ondrej Novotny, Founder Oktagn MMA: "Wir sind unglaublich stolz darauf, in RTL einen Partner gefunden zu haben, der unsere Vision und Leidenschaft teilt. Mixed-Martial-Arts ist eine der am schnellsten wachsenden Sportarten der Welt, die inspirierende Werte wie Respekt, Sportsgeist, Disziplin und Selbstbeherrschung fördert. Dieser Vertrag ist ein klares Signal: MMA ist in Deutschland angekommen! Nun werden Millionen von Zuschauern die Helden von OKTAGON MMA in atemberaubenden Kämpfen auf RTL+ erleben können."

Bereits am 29. Dezember wird RTL+ die Veranstaltung "Oktagon 65: Paradeiser vs. Keita 2" ab 18:00 Uhr aus Prag übertragen. Es ist das letzte Turnier der Saison.