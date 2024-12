am 23.12.2024 - 12:58 Uhr

DAZN hat angekündigt, die australische Foxtel Group übernehmen zu wollen. Der Sport-Streamer hat eine entsprechende Vereinbarung mit dem bisherigen Mehrheitsgesellschafter News Corp. und dem Minderheitsgesellschafter Telstra Group zum Kaufpreis von 2,2 Milliarden US-Dollar bestätigt. Im Zuge dessen werden Rupert Murdochs News Corp, einst Gesellschafter bei Sky, und Telstra zu Minderheitsgesellschaftern von DAZN. Noch steht der Deal allerdings unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung.

Die Übernahme bringe DAZN den Pro-Forma-Umsatz der Gruppe in Richtung sechs Milliarden US-Dollar und biete zusätzliche Inhalte, Expertise und Expansionsmöglichkeiten, "um den Wachstumskurs von DAZN weiter zu beschleunigen", wie es heißt. Foxtel zählt mehr als 4,7 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten und soll seinen lokalen Charakter beibehalten. Auch weiterhin soll das Team um CEO Patrick Delany das Unternehmen führen.

"Die heutige Ankündigung ist eine natürliche Weiterentwicklung für die Foxtel Group, die das Unternehmen in den letzten fünf Jahren als Australiens dynamischstes, technologieorientiertes Streaming-Unternehmen neu erfunden hat", erklärte Delany. Und Siobhan McKenna, Chairman von Foxtel, erklärte, die Vereinbarung mit DAZN sei eine internationale Anerkennung des Wandels von Foxtel von einem etablierten Pay-TV-Anbieter zu einem führenden Anbieter von digitalen Sport- und Unterhaltungsangeboten und Streaming. "In den letzten sieben Jahren hat das Foxtel-Team mit der starken Unterstützung von News Corp einen außergewöhnlichen Turnaround in einem wettbewerbsintensiven Umfeld geschafft."

Shay Segev, Chief Executive Officer von DAZN: "Die Australier schauen mehr Sport als jedes andere Land der Welt, was diesen Deal zu einer einzigartigen Gelegenheit für DAZN macht, in einen Schlüsselmarkt einzutreten. Dies stellt einen weiteren Schritt in unserer langfristigen Strategie dar, die globale Heimat des Sports zu werden."